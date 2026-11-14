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Okul güvenliğini güçlendirmek için eğitimcilere kapsamlı bilgilendirme

Erzurum Emniyeti, 2026-2027 hazırlıkları kapsamında öğretmen ve okul yöneticilerine okul güvenliği, siber güvenlik ve akran zorbalığı eğitimleri verdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul güvenliğini güçlendirmek için eğitimcilere kapsamlı bilgilendirme

Okul güvenliğini güçlendirmek için eğitimcilere kapsamlı bilgilendirme

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları çerçevesinde kentteki öğretmen ve okul idarecilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Uzman polisler tarafından yürütülen oturumlarda okul güvenliği, siber güvenlik ve son dönemde öne çıkan akran zorbalığı konuları ayrıntılı şekilde işlendi. Eğitimcilere, okul çevrelerinde ve çevrimiçi ortamlarda karşılaşılabilecek riskler ile bu risklere karşı alınabilecek önleyici tedbirler aktarıldı.

farkındalık ve önleyici tedbirlerin önemi:

Toplantıda yer alan sunum ve örnek vakalar aracılığıyla, eğitimcilerin erken müdahale ve yönlendirme kapasitelerini artırmaya yönelik uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel güvenliğini sağlamak üzere yapılabilecek uygulamalar ve ihbar mekanizmaları hakkında pratik öneriler verildi.

iş birliği vurgusu:

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, çocukların huzur ve güvenliği için okul yönetimleri ve eğitim camiası ile sürdürülecek iş birliğinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Yetkililer, benzer toplantıların eğitim öğretim yılı boyunca tekrarlanacağına ilişkin taahhütte bulundu.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM...

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENTTEKİ ÖĞRETMEN VE OKUL İDARECİLERİNE YÖNELİK KAPSAMLI BİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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