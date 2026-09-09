Okul inşaatında geri manevra yapan araç temele düşerek ters döndü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir hafif ticari araç, okul inşaatı alanındaki kazılan temel çukuruna düşerek ters döndü. Olay, Uluönder Mahallesi Dünya Sokak üzerinde meydana geldi. Görgü ve resmi kaynaklara göre sürücü geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaza anı ve araçta oluşan durum:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde, 26 AFG 069 plakalı hafif ticari aracın çukura düşerek ters pozisyona geldiği ve araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü kontrol ederek gerekli müdahaleleri yaptı.

Çalışma ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde inceleme başlattı. Temel çukurunda ters dönen aracın çıkarılması için vinç ve çekici desteğiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için sürücünün ifadesi ve çevredeki görgü tanıklarının beyanlarını aldı.

Güvenlik zafiyetlerine karşı uyarı yapan ekipler, inşaat alanları yakınında park ve manevra yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE OKUL İNŞAATI ALANINDA GERİ MANEVRA YAPTIĞI ESNADA KAZILAN TEMEL ÇUKURUNA DÜŞEREK TERS DÖNEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI.