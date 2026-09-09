Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Okul inşaatında geri manevra yapan araç temele düşerek ters döndü

Eskişehir Tepebaşı'nda bir hafif ticari araç, okul inşaatında geri manevra esnasında kazılan temele düşüp ters döndü; sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:11

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 11:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul inşaatında geri manevra yapan araç temele düşerek ters döndü

Okul inşaatında geri manevra yapan araç temele düşerek ters döndü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir hafif ticari araç, okul inşaatı alanındaki kazılan temel çukuruna düşerek ters döndü. Olay, Uluönder Mahallesi Dünya Sokak üzerinde meydana geldi. Görgü ve resmi kaynaklara göre sürücü geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaza anı ve araçta oluşan durum:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde, 26 AFG 069 plakalı hafif ticari aracın çukura düşerek ters pozisyona geldiği ve araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü kontrol ederek gerekli müdahaleleri yaptı.

Çalışma ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde inceleme başlattı. Temel çukurunda ters dönen aracın çıkarılması için vinç ve çekici desteğiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için sürücünün ifadesi ve çevredeki görgü tanıklarının beyanlarını aldı.

Güvenlik zafiyetlerine karşı uyarı yapan ekipler, inşaat alanları yakınında park ve manevra yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE OKUL İNŞAATI ALANINDA GERİ MANEVRA YAPTIĞI ESNADA KAZILAN TEMEL ÇUKURUNA DÜŞEREK TERS...

ESKİŞEHİR'DE OKUL İNŞAATI ALANINDA GERİ MANEVRA YAPTIĞI ESNADA KAZILAN TEMEL ÇUKURUNA DÜŞEREK TERS DÖNEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde
images

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı
images

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alın...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali