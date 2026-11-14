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Okul kantinlerinde sıkı denetim: yasak ürünler toplatıldı

Trabzon Büyükşehir zabıta ve ilgili müdürlükler tarafından gerçekleştirilen denetimde 41 kantin ve 10 yemekhanede hijyen, fiyat ve ruhsat kontrolü yapıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Okul kantinlerinde sıkı denetim: yasak ürünler toplatıldı

Okul kantinlerine yönelik denetimler yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 41 okul kantini ve 10 okul yemekhanesinde denetim gerçekleştirdi.

denetimde hangi hususlar kontrol edildi:

Ekipler iş yerlerinin temizlik ve hijyen koşullarını, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını inceledi. Denetimler, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçladı.

tespit edilen ihlaller ve uygulanan işlem:

Denetimler sırasında satışına izin verilmeyen ürünlerin bulunduğu 3 kantinteki ürünler toplatılarak imha edildi. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 4 kantin hakkında yasal işlem yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, okul kantinleri ve yemekhanelerde güvenli hizmet sunulmasını sağlamak için denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA 41 OKUL KANTİNİ VE 10 OKUL YEMEKHANESİNİ DENETLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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