Kahramanmaraş'ta okullarda güvenlik bilinci güçlendiriliyor

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim programı, okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını hedefledi. Programa ilişkin sunumlar ve uygulamalı bilgilendirmelerle katılımcıların olası risklere karşı farkındalığı yükseltildi.

Eğitimin içeriği:

Uzman ekipler tarafından yürütülen eğitimde, okul giriş ve çıkışlarında alınacak güvenlik tedbirleri, şüpheli şahıs ve durumların tespiti, öğrenci güvenliğinin sağlanması ve olası olaylara karşı hızlı müdahale yöntemleri gibi başlıklarda detaylı bilgilendirme yapıldı. Hem teorik açıklamalar hem de pratik yaklaşımlar eğitim kapsamında ele alındı.

Katılımcılar ve uygulama mekanı:

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; 52 özel güvenlik görevlisi ve 155 bahçe görevlisi olmak üzere toplam 207 personel katıldı. Katılımcılara verilen bilgiler, okullarda günlük uygulamaların güçlendirilmesi ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması amacına hizmet ediyor.

Eğitim programı, okul çalışanlarının görev tanımları çerçevesinde güvenlik uygulamalarını daha etkin şekilde kullanmalarını sağlamayı ve potansiyel tehlikelerin erken tespitini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yetkililer, benzer programların devam edeceğini belirterek sürekliliğin önemine vurgu yaptı.

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMDE, 52 ÖZEL GÜVENLİK VE 155 BAHÇE GÖREVLİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 207 PERSONELE OKUL GÜVENLİĞİ VE ŞÜPHELİ DURUMLARIN TESPİTİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILDI.