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Okul önündeki drift gösterisine 140 bin lira ceza ve ehliyet iptali

Gaziantep'te okul önünde drift atan araca 140 bin TL ceza kesildi; aday sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi, görüntüler cep telefonuyla yayıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul önündeki drift gösterisine 140 bin lira ceza ve ehliyet iptali

Olayın ayrıntıları

Gaziantep'te okul çevresinde gerçekleştirilen drift gösterisi, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine emniyete intikal etti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarı inceleyerek kısa sürede çalışma başlattı ve yapılan araştırma sonucunda araç ile sürücüyü tespit etti.

Uygulanan yaptırım ve ehliyet işlemi

Çalışma sonucunda aracı kullanan kişiye toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün aday sürücü olduğu belirlenirken, yetkililer tarafından ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Görüntülerin kaynağı

Olay anına ait kayıtlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada yayıldı; bu paylaşımlar emniyet tarafından ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılmasına neden oldu.

GAZİANTEP&#039;TE OKUL ÖNÜNDE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL CEZA: EHLİYETİNE EL KONULDU

GAZİANTEP'TE OKUL ÖNÜNDE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL CEZA: EHLİYETİNE EL KONULDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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