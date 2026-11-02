Okul salonlarından sahalara: Manisa'da 60 bin öğrencili yeni spor sezonu

manisa’da okul sporları sezonu açıldı:

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları sezonu, Manisa’da judo, voleybol, dart, kros ve taekwondo müsabakalarıyla başladı. Organizasyon, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve sezonun açılış seremonisi Manisa Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Açılışa Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Orçun Sarıgül, antrenörler ve sporcular katıldı. İlk müsabakalarla birlikte şehir genelinde okul sporları heyecanı sahalara yayılmaya başladı.

hedef 60 bin öğrenciyle spora erişim:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yeni sezon değerlendirmesinde şunları söyledi: "Manisa olarak yeni okul sporları sezonuna büyük bir heyecan ve güçlü hedeflerle başlıyoruz. Bu yıl 17 ilçemizde, 62 farklı branşta düzenleyeceğimiz müsabakalarla 60 bin öğrencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim için okul sporları yalnızca madalya kazanılan bir yarışma organizasyonu değil, aynı zamanda gençlerimizin yeteneklerini keşfettiği, kendilerine güvenmeyi öğrendiği ve geleceğe daha güçlü hazırlandığı önemli bir eğitim sürecidir. Her öğrencimizin en az bir spor branşıyla tanışmasını, sporun disiplinini, takım ruhunu ve mücadele kültürünü kazanmasını önemsiyoruz. Manisa, yetiştirdiği başarılı sporcularla Türk sporuna önemli katkılar sunan bir şehir. Amacımız, bu güçlü altyapıyı daha da geliştirerek okullarımızdan yeni yetenekler çıkarmak, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek ve sporun bir yaşam kültürü hâline gelmesini sağlamak. Bu süreçte emeği bulunan okul yöneticilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, yeni sezonda mücadele edecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum"

yarışma formatı ve altyapı hedefleri:

Sezon boyunca 17 ilçede ve 62 farklı branşta müsabakalar düzenlenecek. Organizasyonlar; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde hem bireysel hem de takım sporlarını kapsayacak şekilde planlandı. İl birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar, grup, yarı final ve Türkiye finallerine katılarak Manisa’yı ulusal düzeyde temsil etme fırsatı elde edecek.

Okul sporları programı; spor kültürünün erken yaşta benimsenmesi, yetenek keşfi ve düzenli antrenmanla sporcu gelişiminin desteklenmesini amaçlıyor. Yeni sezonda düzenin yaygınlaştırılması ve erişimin artırılmasıyla, okullardan çıkan yeni sporcu adaylarının yetiştirilmesi ve Manisa’nın altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. İl müdürlüğü, okul yönetimleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin koordinasyonuyla sezon boyunca sürecek müsabakalar, kent genelinde geniş katılımla devam edecek.

MANİSA’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU, JUDO, VOLEYBOL, DART, KROS VE TAEKWONDO MÜSABAKALARIYLA BAŞLADI. MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE 17 İLÇEDE, 62 FARKLI BRANŞTA DÜZENLENECEK MÜSABAKALARLA BU SEZON 60 BİN ÖĞRENCİNİN SPORLA BULUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.