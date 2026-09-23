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Okul servislerinde sıkı gözetim: Zonguldak'ta denetimler devam ediyor

Zonguldak'ta ekipler, Eceler köyü ve çevresindeki okulların servislerini evrak, donanım ve öğrenci güvenliği açısından titizlikle denetliyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul servislerinde sıkı gözetim: Zonguldak'ta denetimler devam ediyor

denetimler sahada nasıl gerçekleştiriliyor:

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güzergahlar üzerinde düzenledikleri uygulamalarla okul servis araçlarını tek tek durdurup inceliyor. Eceler köyündeki Murat Kayhan Okulu başta olmak üzere bölgedeki farklı okullara öğrenci taşıyan araçların kontrolü titizlikle yapıldı.

Uygulamalarda ekipler, sürücülerin kimlik ve yetki belgelerini, araçların zorunlu evraklarını ve genel trafik kurallarına uygunluğunu gözden geçiriyor. İncelemeler sırasında tespit edilen eksiklikler kayda alınarak gerekli işlemler başlatılıyor.

kontrollerde öncelikli noktalar:

Denetimlerde özellikle araç içi donanımlar ve öğrencilerin güvenli seyahatini sağlayan unsurlar ön plana alınıyor. Emniyet kemeri, acil çıkış ve uyarı sistemleri gibi donanımların çalışır durumda olması, ayrıca sürücülerin taşıma yetki belgelerinin tam ve güncel olması esas alınıyor.

yetkililerin mesajı:

Yetkililer, çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapabilmeleri için eğitim öğretim yılı boyunca servis araçlarına yönelik denetimlerin taviz verilmeden sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların ve okul yöneticilerinin de denetimlere destek olmaları istendi.

ZONGULDAK&#039;TA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM FAALİYETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

ZONGULDAK'TA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM FAALİYETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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