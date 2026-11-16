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Okul topluluğuna yönelik eğitimle ergenlerde diyabet farkındalığı güçlendi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde öğrenci ve öğretmenlere 'adölesanlarda beslenme ve diyabet' eğitimi verdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Okul topluluğuna yönelik eğitimle ergenlerde diyabet farkındalığı güçlendi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nden farkındalık eğitimi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğrenci ve öğretmenlerini ağırlayarak bilgilendirme programı düzenledi. Etkinlik, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın içeriği:

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Zerrin Orbak, başlıca olarak "Adölesanlarda Beslenme ve Diyabet" konusunu ele aldı. Orbak, ergenlik döneminde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti; diyabetin temel özellikleri, risk faktörleri ve gençlerin edinmesi gereken sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Hedef ve kapanış:

Programın hedefi, genç yaşlarda doğru beslenme bilinci oluşturarak diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmaktı ve etkinlik bu amaç doğrultusunda yoğun ilgi gördü. Etkinlik sonunda Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları yöneticileri, katkılarından dolayı Prof. Dr. Zerrin Orbak'a teşekkür plaketi takdim etti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA ATATÜRK...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VAKIF OKULLARI ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLAYARAK "ADÖLESANLARDA BESLENME VE DİYABET" KONULU BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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