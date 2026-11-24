mezun olduğu okulda anlamlı buluşma

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yıllar önce öğrencisi olduğu Cumhuriyet Lisesi'ni ziyaret etti. Bu kez okulun kapısından bir yetişkin, kamu yöneticisi ve mezun olarak giren Ünlüce, öğretmenleriyle bir araya gelerek günlerini kutladı ve okul koridorlarında öğrencilik anılarına döndü.

duygu ve anılar eşliğinde sohbet

Ziyaret sırasında okul yönetimi ve öğretmenlerle sohbet eden Ünlüce, aynı sıralarda eğitim gören gençleri görmenin kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. Okul yıllarına ilişkin anılarını paylaşırken, öğretmenlerin öğrencilerin hayatında yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda inanç, hayal kurma ve hedef belirleme konusunda yol gösteren rehberler olduğunu dile getirdi.

teşekkür ve anma

Başkan Ünlüce, ziyaretin düzenlenmesine katkı veren Millî Eğitim Müdürü, okul müdür vekili, müdür yardımcıları, öğretmenler ve okul yönetimine teşekkür etti. Ziyarette ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı. Ünlüce, başta kendi öğretmenleri olmak üzere geleceği sevgi ve emekle şekillendiren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyaret, hem geçmişe duygulu bir dönüş hem de eğitim emekçilerine yönelik bir vefa gösterisi niteliğindeydi. Ünlüce'nin okul koridorlarında gezip öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etmesi, okul-toplum bağlarının önemine dikkat çeken sıcak ve samimi bir buluşma olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YILLAR ÖNCE ÖĞRENCİSİ OLDUĞU CUMHURİYET LİSESİNİ ZİYARET ETTİ. ÖĞRETMENLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GÜNLERİNİ KUTLAYAN ÜNLÜCE, OKUL YILLARINA DÖNDÜĞÜ ZİYARETTE DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI.