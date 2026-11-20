Antalya kantincileri ara tatil dönüşüne hazırlığını tamamladı

Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak, öğrencilerin 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak derslere temiz ve taze ürünlerle dönmesi için kantincilerin yoğun hazırlık içinde olduğunu açıkladı.

Tazelik ve hijyen önceliğimiz:

Dere, kantincilerin mesaisinin ilk teneffüsten çok önce başladığını vurgulayarak kısa teneffüs sürelerine dikkat çekti: "Teneffüs kısa, sorumluluğumuz büyük." Raflara koyulan ürünlerin tazeliği, dolapların sıcaklığı ve tezgahların temizliği gibi ayrıntıların kantin işletmecileri için hayati önemde olduğunu belirtti. Esnafın, tatil dönüşü öncesinde ürünlerin tüketim tarihlerini ve saklama şartlarını yeniden gözden geçirmesini istediği kaydedildi.

Kantinlerde sunulan seçeneklerin okul sağlığı ve beslenme kurallarına uygun olmasına özen gösterildiğini söyleyen Dere, uygulamada dikkat edilen noktalar arasında hijyen protokollerine uyum, soğuk zincirin korunması ve ambalajlı ürünlerin etiket bilgilerinin kontrolünün yer aldığını anlattı. Velilere yönelik güven mesajı verirken, kantincilerin çocuk sağlığına önem verdiğini vurguladı.

Mevsime uygun seçenekler ve suya erişim:

Soğuyan hava koşullarına göre menü zenginleştirilirken, suyun kolay ulaşılır olması, süt ve ayran gibi seçeneklerin bulundurulması gerektiği üzerinde duruldu. Dere, Antalya'da portakal ve mandalina mevsimi olduğuna işaret ederek, "İmkanı olan kantinlerimizde çocuklarımıza mevsim meyvesi seçeneği sunulmasını önemsiyoruz" dedi. Bu yaklaşımın hem besin çeşitliliğini artırdığı hem de çocukların taze meyve tüketimini teşvik ettiği ifade edildi.

Kantin esnafının, ürün tedarikçi ve depolama uygulamalarını kontrol ederek öğrencilerin güvenli beslenmesini sağlamaya çalıştığı; ayrıca okul yönetimleriyle koordinasyon içinde olunduğu belirtildi. Dere, gerekli görüldüğünde denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ekledi.

Velilere çağrı ve esnafın sorumluluğu:

Konuşmasını velilere seslenerek sonlandıran Dere, "Çocuklarınızı kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz" sözleriyle kantincilerin yaklaşımını özetledi. Velilerin kantinde sunulan ürünler konusunda merak ettiklerinde kantinci esnafıyla rahatlıkla iletişime geçebileceklerini belirtti ve kantin işletmecilerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Okulların açıldığı ilk günlerde kantinlerdeki hazırlığın ve hijyen uygulamalarının görünür olmasının, hem velilerin hem de okul yönetimlerinin güvenini artıracağına dikkat çekildi. Kantinlerin, kısa teneffüslerde hızlı servis yapabilecek şekilde düzenlendiği, böylece öğrencilerin hem zamanını etkin kullanabildiği hem de sağlıklı seçeneklere erişebildiği vurgulandı.

AESOB VE AYNI ZAMANDA ANTALYA GAZETE BAYİİ BÜFECİLER KANTİNCİLER KURUYEMİŞ İMALATI VE TİCARETİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI ADLIHAN DERE, ARA TATİL DÖNÜŞÜ ÖNCESİNDE KANTİNLERDE TAZE ÜRÜN VE HİJYENE DİKKAT ÇEKEREK VELİLERE GÜVEN MESAJI VERDİ.