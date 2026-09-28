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Okullarda güvenli iklim hedefi: akran zorbalığıyla mücadelede iş birliği öne çıktı

Erzurum'da düzenlenen rehberlik ve psikolojik danışma komisyonu toplantısında okul ikliminin güçlendirilmesi ve akran zorbalığıyla mücadele ele alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullarda güvenli iklim hedefi: akran zorbalığıyla mücadelede iş birliği öne çıktı

Toplantı ve katılım:

Erzurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyon toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı ve rehberlik hizmetlerinin okul düzeyinde etkinleştirilmesi gündeme alındı.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda öncelikle öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve destekleyici eğitim ortamlarında bulunmalarını sağlamak için yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri değerlendirildi. Özellikle akran zorbalığının önlenmesi, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve riskli davranışların erken fark edilmesine ilişkin yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Komisyon, okul içi gözlem, rehber öğretmen destekleri ve aile-okul iletişiminin güçlendirilmesinin, zorbalık vakalarının azaltılmasında temel adımlar olduğuna işaret etti. Ayrıca psikososyal destek çalışmalarının artırılmasına yönelik yöntemler tartışıldı.

Sonuçlar ve iş birliği çağrısı:

Toplantıda, okul güvenliğine yönelik kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, öğrencilerin kendilerini güvende ve değerli hissettiği, şiddet ve zorbalıktan uzak, kapsayıcı ve destekleyici okul iklimi oluşturmanın öncelikli hedef olduğunu teyit etti.

Komisyon, bu hedeflere ulaşmak için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin güçlendirilmesi, erken müdahale mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması yönünde kararlılığın sürdürüleceğini bildirdi.

ERZURUM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İL YÜRÜTME KOMİSYON TOPLANTISI...

ERZURUM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İL YÜRÜTME KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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