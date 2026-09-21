Okullarda güvenlik seferberliği: 31 bin bahçe görevlisi göreve başladı

Protokol ile kapsamlı koordinasyon sağlandı:

İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin bir iş birliği protokolü imzalandı. Tören çerçevesinde, okul içi ve çevresinde alınacak tedbirler ile uygulama usulleri masaya yatırıldı.

Protokol kapsamında okulların giriş çıkış noktalarının denetlenmesi, okul kapılarına x-ray cihazlarının yerleştirilmesi ve okul çevresindeki güvenlik uygulamalarının artırılması gibi somut önlemler üzerinde duruldu. Toplantıda öğrenci ve öğretmen güvenliğinin artırılmasına yönelik koordinasyonun önemine sıkça vurgu yapıldı.

Bahçe görevlileri ve polis görevlendirmeleri:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında bu yıl ilk kez 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, geçen yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından alınan tedbirlerin artırıldığını belirterek hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve benzer acıların tekrar yaşanmaması için titiz davranılması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca risk analizleri yaparak birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polisleri sürekli görev yapmak üzere görevlendirdi. Üçüncü ve dördüncü derece riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin okul idareleriyle koordineli çalışacağı bildirildi. Bu yapıyla birlikte okul çevresinde güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerinin düzenli uygulamaları sürdüreceği bildirildi.

Çevre denetimleri, servisler ve veli sorumluluğu:

Okul güvenliğinin okulla sınırlı kalmayacağı, çevrenin ve öğrencilerin ulaşım yollarının da düzenli denetime tabi tutulacağı belirtildi. Okul servisleri detaylı denetimlerden geçirilecek, metruk yapılar gözden geçirilecek ve okul çevresindeki internet kafeler, oyun salonları gibi öğrencilerin gidebileceği mekanlar düzenli aralıklarla kontrol edilecek.

Bakan Çiftçi velilere de önemli görevler düştüğünü hatırlatarak, ailelerin çocuklarının okul yaşamını ve çevresini takip etmeleri gerektiğini söyledi; çocukların hangi internet sitelerine girdiği, kimlerle iletişim kurduğu ve okula devam durumlarının yakından izlenmesini istedi.

Çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür eden Çiftçi, alınan tedbirlerin amacının öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaları:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde okullarda güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanacağını söyledi. Tekin, 2023'te zorunlu hale getirilen Veli Randevu Sistemi sayesinde okullara giriş çıkışların daha etkin şekilde denetleneceğini ve kimin okula girip girmediğinin takip edilebildiğini vurguladı.

Bakan Tekin ayrıca 2023 yılında eğitim öğretim binalarında cep telefonu kullanımının yasaklandığını, okul forması uygulamalarının yeniden gündeme alındığını ve serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılmasının okullara yabancı kişilerin ayırt edilebilirliğini artırmak açısından önemli olduğunu belirtti. Yaz döneminde zorunlu hale getirilen önlük uygulamasının da süreç içinde öğretmenlerin güvenliği ve düzeni sağlama çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Yetkililer, atılan adımların takipçisi olacaklarını ve protokol çerçevesinde sorumlulukların yerine getirilmesiyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılının daha güvenli ve huzurlu geçmesinin amaçlandığını ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, "İLK DEFA BU SENE OKULLARIMIZDA 31 BİN TANE BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM ETMİŞ OLDUK" DEDİ.