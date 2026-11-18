Reyhanlı'da okul duvarı tekrar çöktü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Taipei Dostluk Anadolu Lisesinin köşe duvarı, bölgedeki manevra yapan tırların çarpması sonucu üçüncü kez yıkıldı. O anlar, okul çevresine yerleştirilen güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Veliler ve mahalle sakinleri, çocukların bulunduğu alanda tehlikenin sürdüğünü belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Okul binasının dar bir sokağa bakan köşesinde park eden ve dönüş yapmaya çalışan uzun araçlar —özellikle tırlar— sık sık duvara çarpıyor. Görüntülerde, bir tırın manevra sırasında açısını alamaması sonucu köşe duvarına çarptığı ve duvarın parçalandığı görülüyor. Bu olay, aynı noktada daha önce benzer nedenlerle iki kez daha duvarın zarar görmesinin ardından gelen üçüncü vakayı oluşturuyor. Veliler, tekrarlayan hasarın bölgenin yapısal zafiyetine işaret ettiğini vurguluyor.

Velilerin talepleri ve risk değerlendirmesi:

Mahalle sakini Hasan İkiz, olayın ilk kez yaşanmadığını ve duvarın artık 'üçüncü kez' yıkıldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İkiz, 'Bu olay ilk kez yaşanmıyor, duvar üçüncü kez yıkılıyor. Çocuklarımız burada okuyor. Yarın bir gün çocuklarımız duvarın dibinde otururken benzer bir olay yaşanabilir. Duvarın çocukların üzerine yıkılması halinde bunun sorumlusu kim olacak' dedi. Veliler, muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi için bölgeye bariyer konulmasını veya araç girişini engelleyecek düzenlemeler yapılmasını istiyor.

Görüntüler ve yerel şikayetler, kazaların temelinde alanın dar olması ve uzun araçların güvenli dönüş yapamaması bulunduğunu gösteriyor. Veliler, özellikle teneffüs ve çıkış saatlerinde öğrencilerin duvarın yakınında bulunmasının olası bir felaket riskini artırdığını vurguluyor. Yetkililerden gelecek müdahale öncesinde benzer kazaların tekrarlanabileceği uyarısı yapılıyor.

Mahalle sakinleri ve okul yönetimi, kalıcı altyapı düzenlemesi ile trafiğin kontrol altına alınmasını; geçici çözüm olarak ise bariyer, uyarı levhaları veya sürücülerin dönüşünü engelleyecek fiziksel tedbirlerin hızla uygulanmasını talep ediyor. Olayla ilgili görüntüler yetkililere sunulurken, veliler bir yeni kaza yaşanmadan adım atılmasını bekliyor.

HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE BULUNAN TAİPEİ DOSTLUK ANADOLU LİSESİ’NİN KÖŞE DUVARI, OKUL ÇEVRESİNDE MANEVRA YAPAN TIRLARIN ÇARPMASI SONUCU ÜÇÜNCÜ KEZ YIKILDI.