Oleshky’den siviller ateşkes koridoruyla tahliye edildi

Oleshky’den tahliyeler devam ediyor

Herson bölgesindeki Rus işgali altındaki Oleshky kentinden ayrılmak isteyen siviller, devam eden ateşkes kapsamında tahliye edilerek Ukrayna kontrolündeki Çernihiv bölgesine geçirildi. Ateşkesin 27 Ekim'de ilan edildiği ve şu an yürürlükte olduğu kaydedildi.

insani yardım erişimi ve mayın temizliği:

Yetkililer, Oleshky’ye giden yolların mayınlardan temizlendiğini ve bölgeye gıda ile tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyunun giriş yaptığı bilgisini paylaştı. Bölgedeki operasyonun amacı, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyulan temel malzemelerin ulaştırılması olarak açıklandı.

tahliye rotası ve lojistik:

Tahliye edilenlerin rotası çok aşamalı oldu: Önce işgal altındaki bazı topraklardan çıkarılan siviller, daha sonra Rusya'nın güneyindeki Anapa kentine yönlendirildi. Buradan Rusya hükümetine ait bir uçakla Belarus'taki Gomel'e götürülen Oleshky sakinleri, Gomel'den kara yoluyla sınırı geçip Çernihiv bölgesine ulaştırıldı. Tahliye edilenlerin sayısı ve şehirde kalmayı tercih edenlerin sayısı hakkında resmi bir veri paylaşılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Oleshky’de sivilleri kurtarmaya yönelik insani yardım operasyonunun gerçekleştirildiğini, erişimin açık kalmasını umduklarını ve tahliyelerin hükümet kurumları ile yerel yetkililerin koordinasyonuyla yapıldığını belirtti.

Zelenskiy ayrıca ABD ve Melania Trump aracılığıyla sağlanan arabuluculuk için teşekkür etti; dünya kamuoyunun dikkatinin insani sonuçlar üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti ve gerilimi azaltmaya yönelik daha fazla adım gerektiğini vurguladı.

Ateşkesin 1 Kasım Pazar gününün sonuna kadar sürmesi bekleniyor; süreç boyunca insani yardım erişimi ve sivillerin güvenli tahliyesi konusundaki gelişmeler yakından izleniyor.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus işgalinde bulunan Oleshky kentindeki siviller, devam eden ateşkes kapsamında tahliye edilerek Ukrayna'nın kontrolündeki Çernihiv'e geçti.