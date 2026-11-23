etkinliğin rotası ve katılımcılar:

Erzurum’un Oltu ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen yürüyüşte Oltu Yürüyüş Grubu, Kesikköprü mevkiinden hareket ederek günü doğayla buluşarak geçirdi. Grup, Sütkans Kömür İşletmeleri güzergâhından Tike Suyu mevkiine ulaştı; orman içinden ilerleyişini sürdürerek Çalıklar bölgesindeki dik yamaçları aştı ve Sap Kayaları çevresini dolaştıktan sonra başlangıç noktası olan Kesikköprüde yürüyüşünü tamamladı.

Parkur, inişli çıkışlı yapısı ve yer yer dik yamaçlarıyla dikkat çekti. Grup üyeleri, rotanın zorluk derecesine rağmen yürüyüşü yaklaşık 12 kilometre olarak tamamladı ve etkinliği öğretmenlere adadı.

yürüyüşün anlamı ve konuşmalar:

Etkinlik sonrasında konuşan grup üyelerinden Doktor Halil İbrahim Taşçı, yürüyüşün detaylarını aktararak, etkinliğin başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlere ithaf edildiğini belirtti. Taşçı, yürüyüşün başlangıç noktası ve izlenen güzergâhtan söz ederek parkurun inişli çıkışlı, güzel bir rota olduğunu vurguladı ve tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Furkan Gün ise parkurun dik ve zorlu olduğuna dikkat çekti. Gün, dik yamaçlara çıkıldığını, dağların üzerinden geçildiğini ve yürüyüşün bu zorluklarına rağmen anlamlı bir amaçla gerçekleştirildiğini söyledi. Konuşmasında, yürüyüşü başta eşi olmak üzere tüm öğretmenlere ithaf ettiğini belirterek öğretmenlerin gününü kutladı.

doğa içinde mesaj ve toplumsal vurgu:

Oltu Yürüyüş Grubu’nun bu haftaki etkinliği, doğa yürüyüşü geleneğini toplumsal bir vurguyla birleştirdi. Grup, parkurun zorluklarını aşarken aynı zamanda öğretmenlere duyulan saygı ve bağlılığı doğanın içinden gelen bir mesajla ifade etti. Etkinlik, yerel doğa rotalarının ve sivil inisiyatiflerin özel günlere dair dikkat çekme biçimlerinden biri olduğuna örnek oluşturdu.

Yürüyüş, hem fiziksel dayanıklılık gerektiren bir doğa aktivitesi hem de toplumsal bir minnet ifadesi olarak kayda geçti; grup üyelerinin sözleriyle yürüyüş, öğretmenlere takdir ve kutlama amacıyla düzenlenmiş anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

ERZURUM'UN OLTU İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN OLTU YÜRÜYÜŞ GRUBU ÜYELERİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖĞRETMENLERE İTHAFEN 12 KİLOMETRELİK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.