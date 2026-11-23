Terme'de öğretmenlere vefa programı:

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği (TERME-DER) tarafından düzenlenen vefa programında meslekte kıdemli öğretmenlere plaket verildi. Etkinlik, Terme Belediyesi Yalı Kafe & Restoran'da kahvaltı eşliğinde gerçekleştirildi ve eğitim emekçilerine saygı gösterilmesi hedeflendi.

Kıdemli öğretmenlerin sözleri:

Mehmet Yetkin Karamollaoğlu programda duygularını şöyle dile getirdi: "Öğretmenliği çok seviyorum, öğretmenliğe aşığım. Bizleri bugün bir araya getiren TERME-DER’e teşekkür ediyorum. Öğretmenlik kutsal bir görevdir, bu kutsal görevi icra eden tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Bu vatana yüzlerce binlerce nefer kazandırmış kıymetli meslektaşlarımı kutluyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun"

Canan Oruncak ise 41 yıllık meslek hayatına dair duygularını paylaştı: "Samsun Anadolu Lisesinde öğretmenlik yaptığım yıllarda çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi bugün aramızda bulunuyor. Kendisi iyi bir doktor, iyi bir siyasetçi oldu. Sevgili öğrencimi Dr. Murat Çan’ı TBMM’de görmekten gururluyum, duygularımı çok yoğun yaşıyorum. Memleketimize faydalı neferler yetiştirmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz"

Plaket takdimi ve katılımcılar:

Program kapsamında meslekte uzun yıllar görev yapan Yağmen Kurucan, Mehmet Yetkin Karamollaoğlu, Ali Küçükcerit, Bahaddin Çevik, Şemsettin Ünsal, Canan Oruncak, Cemal Akyazı ve Yusuf Öz gibi öğretmenlere protokol üyeleri tarafından en kıdemli öğretmen plaketleri takdim edildi.

TERME-DER Başkanı Zekai Altunpala konuşmasında, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Altunpala, dernek olarak sosyal organizasyonların devam edeceğini belirterek destek veren Terme Belediyesi ve İlkadım Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programda ayrıca Terme Kaymakamı Can Atak, Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Demirtaş ve Kent Konseyi Başkanı Dilek Usta Aydın ile öğretmenler yer aldı. Etkinlik, eğitimcilere saygı gösterilmesi ve mesleğin deneyimlerinin paylaşılması şeklinde son buldu.

TERME’DE ÖĞRETMENLERE VEFA PROGRAMINDA MESLEKTE KIDEMLİ OLAN ÖĞRETMENLERE PLAKET VERİLDİ. (İSMAİL CAN ÇAM/SAMSUN-İHA)