Omsan Lojistik COP31'in lojistik operasyonlarını üstlendi

Omsan Lojistik, COP31 operasyonunun merkezinde

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) lojistik süreçlerinin yürütülmesi görevini OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik üstlendi. Konferans 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve OMSAN, yurt dışından Türkiye'ye getirilecek malzeme ile ekipmanların uluslararası taşımalarını ve etkinlik sahasındaki lojistik akışın yönetimini gerçekleştirecek.

Uluslararası taşımacılık ve saha yönetimi:

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık, şirketin COP31 için kapsamlı bir operasyon planladığını belirtti: "COP31 bizim için çok önemli ve büyük bir sorumluluk. Konferans kapsamında farklı ülkelerden gelecek malzeme ve ekipmanların Türkiye’ye taşınması, etkinlik alanındaki lojistik akışın yönetilmesi ve organizasyonun ardından yeniden gönderilmesi gibi önemli görevler üstleniyoruz."

Şirket, etkinlik kapsamında sahadaki malzeme hareketinden diğer lojistik ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. OMSAN, konferans alanında planlanan koordinasyonu sağlamak üzere taşıma, elleçleme ve yeniden sevk süreçlerini organize edecek ve etkinlik sonrasında lojistiği tersine çevirecek adımları uygulayacak.

Kapasite, ağ ve sektör odakları:

Tansık, OMSAN’ın kara yolu, demir yolu, depolama ve otomotiv lojistiği gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini vurguladı. Şirketin demir yolu taşımacılığındaki payına ilişkin olarak Tansık, Türkiye’de demiryoluyla taşınan yükün yüzde 12'sini taşıdıklarını söyledi. Ayrıca otomotiv lojistiğinde önemli bir konuma sahip olduklarını dile getirdi.

OMSAN’ın uluslararası yapılanmasını genişlettiğini söyleyen Tansık, Fas, Fransa ve Romanya’daki ofis ve operasyonlardan bahsetti. Özellikle Fas’taki otomotiv lojistiği operasyonu ve Tanger Med Limanı bağlantısı ile yurt dışındaki varlıklarını güçlendirdiklerini, yeni ofis açılışlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Büyük organizasyonlarda kazanılacak deneyim:

Tansık, COP31’in yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir etkinlik sahasında çok sayıda alan ve diplomatik bölgeyi kapsayacağını belirtti. "COP31 çok büyük bir organizasyon. Farklı alanların, diplomatik bölgelerin ve katılımcı bölümlerinin bulunduğu yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir etkinlik sahasının lojistik operasyonlarını yöneteceğiz. Bu organizasyonu başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz," dedi.

TEKNOFEST Güneydoğu katılımı bağlamında da konuşan Tansık, savunma sanayiindeki gelişmelerin özel lojistik çözümler gerektirdiğini ve ihracatın artışında lojistik yetkinliklerin kritik rol oynadığını vurguladı. OMSAN’ın COP31 deneyiminin, benzer büyük ölçekli uluslararası etkinliklerde şirketin etkinliğini ve rekabet gücünü artırması bekleniyor.

OMSAN LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ AHMET TANSIK, "COP31 BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE BÜYÜK BİR SORUMLULUK. YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK MALZEME VE EKİPMANLARIN TAŞINMASINDAN ETKİNLİK SAHASINDAKİ LOJİSTİK AKIŞIN YÖNETİMİNE KADAR KAPSAMLI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ" DEDİ.