OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi beyaz önlük töreni düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde 79 öğrenci, meslek hayatlarına ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlüklerini giydi. Tören, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

rektör yardımcısının vurguları:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz törende yaptığı konuşmada diş hekimliği mesleğinin insan hayatına doğrudan dokunan yönüne dikkat çekti. Kurnaz, 'Gerek tıp hekimleri gerek sizler, insan hayatına dokunabilen ender mesleklerin üyelerisiniz. Bu çok önemli ve kıymetli. Benim hep söylediğim şudur: Herkesin hayatında bir ideali vardır. Ben mühendis olmalıymışım, hâlâ da onu söylüyorum. Ama tek hayıflandığım nokta, insan hayatına doğrudan dokunabilecek bir mesleği yapmıyor olmanın verdiği kırgınlık. Çünkü birebir insanla muhatap olmuyorum. Bu beyaz önlüklerle inşallah çok güzel bir eğitim hayatınız, sonrasında güzel bir iş hayatınız, belki de akademik hayatınız olur. Ama şunu unutmayın: Giyeceğiniz bu önlüklerin, kazanacağınız mesleklerin ana objesi insan hayatı olsun' ifadelerini kullandı.

dekanın deneyimi ve eğitime dair değerlendirme:

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz, eğitimin özveri ve emek gerektirdiğini belirterek kişisel deneyimlerini paylaştı. Gündüz, 'Ben bu fakülteye 1995 yılında öğrenci olarak başladım. O zaman mumlarla veya sabunlarla diş yapmaya çalışıyordum. Şimdi sene 2026, birinci sınıf öğrencilerimiz burada. Demek ki 31 sene geçmiş. Diş hekimliği öğrenciliğinin diğer tüm branşlardan çok daha zor olduğuna inanıyorum. Hem insanla uğraşıyoruz hem de insan ağzı gibi en hassas organlardan birinde, küçük alanlarda büyük işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden diş hekimliği mesleği ve öğrenciliği benim için çok ayrı bir yerde' dedi.

meslek odasından destek mesajı:

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Övgü Tunçdemir Eyüboğlu törende öğrencilere ve ailelerine seslenerek mesleki destek sözü verdi. Eyüboğlu, 'Ailelerin gösterdiği özveri ve destekle, öğrenci kardeşlerimizin gösterdiği gayretlerle buralara gelinmektedir. Sağlık bir bütündür; ağız ve diş sağlığı bundan ayrı düşünülemez ve gereken önem her zaman verilmelidir. Biz Samsun Diş Hekimleri Odası olarak öğrencilerimizin yanında yer almaya ve destek olmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında ayrıca meslekte 25. yılını dolduran akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Program konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı ve katılımcılar hem öğrencilerin hem de fakültenin eğitim vizyonunun altını çizen anlar yaşadı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ’NDE 79 ÖĞRENCİ, MESLEK HAYATLARINA İLK ADIMLARINI SİMGELEYEN BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ. TÖRENDE AYRICA MESLEKTE 25. YILINI DOLDURAN AKADEMİSYENLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.