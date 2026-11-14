On kişiden dörtü farkında değil: diyabet hâlâ sessiz bir risk taşıyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Banu Ertürk, ulusal ve uluslararası verilerin diyabetin yaygınlığı ve tanıdaki gecikmeler konusunda çarpıcı sonuçlar gösterdiğini söyledi. Ertürk, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre dünyada 589 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığını, bu kişilerin her 10 kişiden 4'ünün hastalığından habersiz olduğunu vurguladı. Türkiye içinse yaklaşık 10 milyon yetişkinin diyabetli olduğu, tanı almış çocuk sayısının ise yaklaşık 30 bin civarında olduğu ifade edildi.

diyabet türleri ve nasıl gelişir:

Dr. Ertürk, diyabetin temel olarak üç tipi olduğunu belirtti: Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet ve gebelik sırasında ortaya çıkan gestasyonel diyabet. Tip 1 diyabette bağışıklık sistemi pankreastaki insülin üreten hücreleri tahrip ederek vücudun yeterli insülin üretememesine yol açar; bu durum genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar ve ömür boyu sürer. Tip 2 diyabette ise hücrelerin insüline karşı direnç geliştirmesi veya pankreasın yetersiz insülin üretmesi sonucu kan şekeri kronik olarak yükselir ve bu tip, tüm vakaların %90'ından fazlasını oluşturur.

erken tanı, belirtiler ve acil durum işaretleri:

Ertürk, erken tanının komplikasyonların önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını belirterek, Tip 1 diyabette ailelerin dikkat etmesi gereken belirtileri sıraladı: çok su içme, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve bulanık görme. Bu bulgulara kusma, karın ağrısı, hızlı ve derin nefes alma veya aşırı uyku eğilimi eşlik ediyorsa durumun acil olduğunu ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

risk faktörleri ve önleyici yaklaşımlar:

Tip 2 diyabetin genellikle yıllar içinde belirgin belirtiler olmadan ilerlediğini ve birçok kişinin ancak organ hasarı geliştiğinde tanı aldığını ifade eden Ertürk, risk faktörleri olarak fazla kilo, obezite, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, ailede diyabet öyküsü, ileri yaş ve gebelikte diyabet geçirmiş olmayı saydı. Bu nedenle risk taşıyan kişilerin belirti beklemeden aile hekimlerine başvurarak kan şekeri ölçtürmelerinin önemine dikkat çekti.

kontrol ve eğitimle yaşam kalitesi artırılabilir:

Uzman, diyabet tanısı konulan bireylerde düzenli takip, uygun tıbbi tedavi ve diyabet eğitiminin komplikasyonların önlenmesi veya geciktirilmesinde belirleyici olduğunu söyledi. Ayrıca sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı vücut ağırlığının korunması ve tütün ürünlerinden uzak durmanın Tip 2 diyabetin önlenmesine veya geciktirilmesine katkı sağladığını belirtti. Göz, böbrek ve ayak kontrollerinin düzenli yaptırılmasının da komplikasyonların erken saptanması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Dr. Ertürk son olarak, Tip 1 diyabetin çocuğun beslenmesinden veya ailenin hatasından kaynaklanmadığını; aile öyküsünün varlığında riskin artabileceğini, ancak uygun tedavi, doğru beslenme, düzenli egzersiz ve eğitim ile diyabetli çocukların sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebileceğini hatırlattı.

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. BANU ERTÜRK