Onana’nın performansı lig ve Avrupa istatistiklerine yansıdı

Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bu sezon Süper Lig’de ve Avrupa’nın önde gelen ligleriyle kıyaslandığında dikkat çeken bir başarı ortaya koydu. 12 lig maçında, 7 kez kalesini gole kapatarak takımının savunma dengesinin merkezinde yer aldı. Bu performans, Onana’yı Türkiye’de birinci, Avrupa çapında ise ilk üçe taşıdı.

sayılarla Onana:

Onana, oynadığı 12 karşılaşmada 7 kez rakiplerin gol atmasına izin vermedi ve bu tablo yüzde 58.3 gibi yüksek bir kalesini kapatma oranına tekabül etti. Trabzonspor’un savunma düzeniyle birlikte değerlendirildiğinde, kaleci performansının bordo-mavili ekibin ligdeki konumunu korumasında belirleyici olduğu görüldü. Takım bazında Süper Lig’de en az gol yiyen ekiplerden biri olarak kayda geçen Trabzonspor’da Onana’nın katkısı istatistiklere doğrudan yansıdı.

rakip kalecilerle karşılaştırma:

Avrupa’nın beş büyük liginde yapılan değerlendirmede Onana, Atletico Madrid’in tecrübeli file bekçisi Jan Oblak ile aynı sayıda, yani 7 maçta kalesini kapattı. Ancak Oblak bu başarıya 13 karşılaşmada ulaşırken, Onana aynı sayıyı 12 maçta yakaladı. Arsenal’in kalecisi David Raya ise 11 maçta 7 kez kalesini gole kapatarak yüzde 63.6 ile öne çıktı. Aynı temiz sayıya ulaşan diğer isimler arasında Union Saint-Gilloise forması giyen Herve Koffi ve Brighton’ın kalecisi Bart Verbruggen yer aldı.

Bu karşılaştırma, Onana’nın Süper Lig düzeyindeki istikrarının Avrupa çapında da anlamlı olduğu gösteriyor; zira aynı temiz sayıyı daha az veya benzer maç sayısıyla elde eden kaleciler arasında Onana, performansıyla dikkat çekiyor.

takım için anlamı:

Onana’nın bu seviyedeki kurtarış ve konsantrasyon performansı, Trabzonspor’un savunma istikrarını sağlamlaştırırken hücum aksiyonlarının daha rahat organize edilmesine olanak veriyor. 12 maçta kalesinde toplam 8 gol görmesi, Süper Lig’de en az gol yiyen kaleciler arasında yer almasını sağladı ve takımın zirve yarışındaki önemini pekiştirdi.

Genel olarak Onana’nın gösterdiği istikrar, hem bireysel istatistiklerde hem de takım başarısında somut karşılık buldu; Avrupa listelerindeki konumu da bu sezonki performansının uluslararası karşılaştırmada kabul gördüğünü ortaya koyuyor.

ANDRE ONANA (ARŞİV)