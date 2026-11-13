Ordu Üniversitesi yeni akademik yıla araştırma odaklı ve uluslararası başarılarla başladı

açılış töreni ve katılımcılar:

Ordu Üniversitesinde (ODÜ) 2026-2027 akademik yılı, morfoloji binası konferans salonunda düzenlenen törenle resmen başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından üniversitenin tanıtım filminin gösterimiyle sürdü.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş konuşmasında üniversitenin 20 yıllık geçmişinde sağladığı gelişime işaret etti. Rektör Baş, üniversitenin eğitim faaliyeti yapısını 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu olarak özetledi ve kurumda görev yapan bin 600’ü aşkın akademik ve idari personel ile 20 bine yakın öğrenci olduğunu söyledi.

akademik başarılar ve öğrenci odaklı çalışmalar:

Rektör Baş, ODÜ'nün kalite ve araştırma kapasitesine dair somut veriler paylaştı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendirmeleri sonucunda üniversitenin 2 yıl süreyle kurumsal akreditasyon almaya hak kazandığını belirtti. Times Higher Education (THE) 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda ODÜ'nün tıp ve sağlık alanında 1001+ bandında, yaşam bilimleri alanında ise dünyanın ilk bin üniversitesi arasında yer aldığı vurgulandı. Ayrıca üniversitenin açık erişimli bilimsel yayın oranıyla Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında bulunduğu ifade edildi.

Öğrenci araştırmalarına yönelik desteklerin arttığını aktaran Baş, 2025 yılında TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programları kapsamında 92 öğrenci projesinin destek almaya hak kazandığını ve bu sayının önceki döneme göre dört kat arttığını söyledi. Buna ek olarak, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2026 sonuçlarına göre ODÜ'nün 126 devlet üniversitesi arasında öğrenci memnuniyetinde 10'uncu, Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer aldığı paylaşıldı.

kamuoyuna çağrı ve uluslararası dayanışma:

Rektör Baş, konuşmasında akademinin evrensel sorumluluğuna da değinerek Gazze ve Filistin coğrafyasında süregelen insani krizlere dikkat çekti. Baş, akademik dünyanın bu tür krizlere karşı ortak vicdanı temsil etmesi gerektiğini belirterek, Filistinli gençler ve bilim insanlarının yanında olma kararlılığını dile getirdi: "Akademik dünya, küresel adaletin ayaklar altına alındığı bu tür krizlere karşı insanlığın ortak vicdanını temsil etmekle yükümlüdür."