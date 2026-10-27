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Ordu'da uyuşturucu dalgasına üç operasyonla yanıt: dokuz tutuklama

Ordu'da üç operasyonda 9 kişi yakalandı; 8 g sentetik kannabinoid, 2 kg metamfetamin, 9,8 g esrar ve 15 sentetik ecza ele geçirildi; şüpheliler tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da uyuşturucu dalgasına üç operasyonla yanıt: dokuz tutuklama

Ordu'da operasyonlar:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen üç ayrı çalışmada kent genelinde farklı noktalara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucu şüphelilere yönelik arama ve yakalama işlemleri yapıldı; elde edilen bulgular adli mercilere sunuldu.

ele geçirilen maddeler:

Yetkililer, operasyonlarda 8 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo metamfetamin, 9,8 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

adli süreç ve devam eden çalışmalar:

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini ve benzer operasyonların ilerleyen dönemde de devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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