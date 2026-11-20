örgü hediyeler hastaneye ulaştı:

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat Çalışma Grubu tarafından hazırlanan el emeği örgü hediyeler ve bebek kıyafetleri, Atatürk Devlet Hastanesi kadın doğum, yeni doğan ve çocuk servislerindeki bebekler ve annelerine teslim edildi. Çalışma grubunun yanı sıra kentteki kadınların gönüllü katkılarıyla üretilen ürünler, yenidoğanlara "hoş geldin" demek ve annelere bu süreçte destek olmak amacıyla hastaneye ulaştırıldı.

program ve katılımcılar:

Hediye takdimi sırasında, kampanya kapsamı ve sunulan destekler hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda Düzce Kent Konseyi Başkanı Orhan Yılmaz’ın eşi Yasemin Yılmaz ile Kadın Meclisi üyeleri yer aldı. Etkinlikte ayrıca Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yürüttüğü "Hoş Geldin Bebek" kampanyası hakkında annelere bilgi verildi.

Hediyeler, gönüllülüğün ve dayanışmanın somut örneği olarak tek tek sahiplerine takdim edildi; amaç, yenidoğanlara sevgiyle dokunmak ve annelere yalnız olmadıklarını hissettirmekti. Organizasyon, kadınların el emeğini toplumla buluşturan yerel bir dayanışma girişimi olarak kayda geçti.

DÜZCE BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ SANAT ÇALIŞMA GRUBU’NUN ORGANİZASYONUYLA HAZIRLANAN ÖRGÜ HEDİYELER VE BEBEK KIYAFETLERİ, ATATÜRK DEVLET HASTANESİ KADIN DOĞUM, YENİ DOĞAN VE ÇOCUK SERVİSLERİNDEKİ BEBEKLERE VE ANNELERİNE TESLİM EDİLDİ.