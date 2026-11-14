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Orhangazi'de lodos tekel bayiyi ağır şekilde vurdu

Bursa'da iki gün süren şiddetli lodos, Orhangazi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir tekel bayinin sundurmasını ve tabelasını kopararak içecek dolaplarını devirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Orhangazi'de lodos tekel bayiyi ağır şekilde vurdu

Olayın özeti:

Bursa bölgesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli lodos, Orhangazi'de bir işyerinde büyük hasara yol açtı. Gece yarısı meydana gelen olayda Hürriyet Mahallesindeki tekel bayinin girişindeki sundurma ve tabela zarar gördü.

Olayın ayrıntıları:

Sert rüzgâr nedeniyle sundurmanın üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi. Bu çarpma sonucu dolaplar devrildi, içecekler ve çok sayıda malzeme etrafa saçıldı.

Zararın boyutu:

Olayda işyerinde büyük hasar meydana geldi. Bölgedeki iki günlük lodos ve fırtına sırasında oluşan bu hasar, işyerinin giriş bölümünde yoğunlaştı ve işletme faaliyetlerini etkiledi.

Lodos işyerini savaş alanına çevirdi

Lodos işyerini savaş alanına çevirdi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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