Orhangazi'de lodos tekel bayiyi ağır şekilde vurdu

Olayın özeti:

Bursa bölgesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli lodos, Orhangazi'de bir işyerinde büyük hasara yol açtı. Gece yarısı meydana gelen olayda Hürriyet Mahallesindeki tekel bayinin girişindeki sundurma ve tabela zarar gördü.

Olayın ayrıntıları:

Sert rüzgâr nedeniyle sundurmanın üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi. Bu çarpma sonucu dolaplar devrildi, içecekler ve çok sayıda malzeme etrafa saçıldı.

Zararın boyutu:

Olayda işyerinde büyük hasar meydana geldi. Bölgedeki iki günlük lodos ve fırtına sırasında oluşan bu hasar, işyerinin giriş bölümünde yoğunlaştı ve işletme faaliyetlerini etkiledi.

Lodos işyerini savaş alanına çevirdi