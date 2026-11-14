Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Orhangazili 9 yaşındaki piyanist Carnegie Hall çağrısı aldı

Orhangazili 9 yaşındaki Uras Efe Değerli, Adana, İzmir ve Bakü'deki birinciliklerinin ardından Carnegie Hall'da sahneye davet edildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:34

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 09:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Orhangazili 9 yaşındaki piyanist Carnegie Hall çağrısı aldı

Orhangazili 9 yaşındaki piyanist Carnegie Hall çağrısı aldı

Orhangazi'de yaşayan 9 yaşındaki piyanist Uras Efe Değerli, bu yıl katıldığı uluslararası yarışmalarda ardı ardına birincilikler elde ederek dikkat çekti. Haftalık olarak Orhangazi'den Bursa'ya gidip gelen küçük yetenek, başarıları sayesinde dünyaca ünlü bir sahnede çalma daveti aldı.

yarışmalardaki başarıları:

Uras Efe, Ocak ayından bu yana düzenlenen etkinliklerde kendi yaş kategorisinde önemli dereceler aldı. Adana'da düzenlenen uluslararası yarışmada tek birincilik ödülünü kazanan piyanist, İzmir'de Gülsin Onay adına yapılan yarışmada da kategorisinde birinci oldu. Ardından gittiği Bakü'de katıldığı iki ayrı uluslararası yarışmada da rakiplerini geride bırakarak birinciliği paylaşımsız elde etti.

Bu başarılara paralel olarak Uras Efe'ye, müziğin prestijli adreslerinden biri olan Carnegie Hall tarafından sahne daveti gönderildi. Henüz 9 yaşında olan sanatçının, bu fırsatı değerlendirerek New York'ta performans sergilemeyi planladığı bildirildi.

eğitmenler ve eğitim ortamı:

Uras Efe'nin gelişiminde önemli rol oynayan isimlerden biri de piyano öğretmeni Elena Çekiç. Haberde öğretmenlik süresiyle ilgili olarak hem 10 yıl hem de 11 yıl ifade edilse de, Çekiç'in uzun yıllardır Bursa'da genç piyanistler yetiştirdiği vurgulanıyor. Eğitmen, öğrencilerinin uluslararası sahnelerde ülke adını duyurmaya başladığını belirtiyor.

Okuldan çıkan diğer örnekler arasında Selen Zehra Çekiç gibi genç müzisyenler bulunuyor; Selen, Makedonya ve Almanya'daki yarışmalarda birincilikler elde etti ve Kıbrıs ile çeşitli festivallerde sahne aldı. Birkaç hafta içinde Moskova'ya gidip Moskova Konservatuvarı'nda çalma hedefi bulunan Selen, okulun yurtdışı bağlantılarını güçlendiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca konservatuvar eğitimi alan Mert Hakan Şeker, Avusturya Joseph Haydn Konservatuvarı'nda lisans son sınıf öğrencisi olarak anılıyor. 13 yıldır piyano çalan ve şu ana dek 17 birincilik elde ettiği belirtilen Mert Hakan, beş kıtada konser verdiği bilgisini paylaşıyor.

yerel destek ve sahne imkânları:

Genç sanatçıların sahne yolculuklarında kurum desteği de ön plana çıkıyor. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, genç piyanistlerin eğitimini destekleyip onları uluslararası platformlara hazırlayan bir başlangıç noktası olarak tanımlanıyor. Müzede ve Nilüfer Belediyesi projelerinde, Mehmet Ali Sanlıkol'un onayıyla çok sayıda genç müzisyene ev sahipliği yapıldığı bildirildi.

Uras Efe Değerli'nin kısa sürede elde ettiği uluslararası dereceler, hem bireysel disiplinin hem de yerel eğitim ağlarının bir sonucu olarak gösteriliyor. Küçük piyanistin önümüzdeki dönemde yeni yarışma ve sahne deneyimleriyle adını daha da duyurması bekleniyor.

URAS EFE DEĞERLİ

URAS EFE DEĞERLİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gelenekten geleceğe atölye: Aydıntepe'de dijital eğitim ve üretim merkezi açıldı
images

Ortaca'da narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi
images

Diyabetin sessiz tehdidi: böbrek hasarı yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor
images

Bayburt'ta tecrübe ve gençlik öğretmenevinde bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gelenekten geleceğe atölye: Aydıntepe'de dijital eğitim ve üretim merkezi açıldı

Yola saçılan motor yağı motosikleti devirdi

Okul güvenliğini güçlendirmek için eğitimcilere kapsamlı bilgilendirme

Aydın'da dört gün sürecek sağanaklar kapıyı çalıyor

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı