Orhangazili 9 yaşındaki piyanist Carnegie Hall çağrısı aldı

Orhangazi'de yaşayan 9 yaşındaki piyanist Uras Efe Değerli, bu yıl katıldığı uluslararası yarışmalarda ardı ardına birincilikler elde ederek dikkat çekti. Haftalık olarak Orhangazi'den Bursa'ya gidip gelen küçük yetenek, başarıları sayesinde dünyaca ünlü bir sahnede çalma daveti aldı.

yarışmalardaki başarıları:

Uras Efe, Ocak ayından bu yana düzenlenen etkinliklerde kendi yaş kategorisinde önemli dereceler aldı. Adana'da düzenlenen uluslararası yarışmada tek birincilik ödülünü kazanan piyanist, İzmir'de Gülsin Onay adına yapılan yarışmada da kategorisinde birinci oldu. Ardından gittiği Bakü'de katıldığı iki ayrı uluslararası yarışmada da rakiplerini geride bırakarak birinciliği paylaşımsız elde etti.

Bu başarılara paralel olarak Uras Efe'ye, müziğin prestijli adreslerinden biri olan Carnegie Hall tarafından sahne daveti gönderildi. Henüz 9 yaşında olan sanatçının, bu fırsatı değerlendirerek New York'ta performans sergilemeyi planladığı bildirildi.

eğitmenler ve eğitim ortamı:

Uras Efe'nin gelişiminde önemli rol oynayan isimlerden biri de piyano öğretmeni Elena Çekiç. Haberde öğretmenlik süresiyle ilgili olarak hem 10 yıl hem de 11 yıl ifade edilse de, Çekiç'in uzun yıllardır Bursa'da genç piyanistler yetiştirdiği vurgulanıyor. Eğitmen, öğrencilerinin uluslararası sahnelerde ülke adını duyurmaya başladığını belirtiyor.

Okuldan çıkan diğer örnekler arasında Selen Zehra Çekiç gibi genç müzisyenler bulunuyor; Selen, Makedonya ve Almanya'daki yarışmalarda birincilikler elde etti ve Kıbrıs ile çeşitli festivallerde sahne aldı. Birkaç hafta içinde Moskova'ya gidip Moskova Konservatuvarı'nda çalma hedefi bulunan Selen, okulun yurtdışı bağlantılarını güçlendiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca konservatuvar eğitimi alan Mert Hakan Şeker, Avusturya Joseph Haydn Konservatuvarı'nda lisans son sınıf öğrencisi olarak anılıyor. 13 yıldır piyano çalan ve şu ana dek 17 birincilik elde ettiği belirtilen Mert Hakan, beş kıtada konser verdiği bilgisini paylaşıyor.

yerel destek ve sahne imkânları:

Genç sanatçıların sahne yolculuklarında kurum desteği de ön plana çıkıyor. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, genç piyanistlerin eğitimini destekleyip onları uluslararası platformlara hazırlayan bir başlangıç noktası olarak tanımlanıyor. Müzede ve Nilüfer Belediyesi projelerinde, Mehmet Ali Sanlıkol'un onayıyla çok sayıda genç müzisyene ev sahipliği yapıldığı bildirildi.

Uras Efe Değerli'nin kısa sürede elde ettiği uluslararası dereceler, hem bireysel disiplinin hem de yerel eğitim ağlarının bir sonucu olarak gösteriliyor. Küçük piyanistin önümüzdeki dönemde yeni yarışma ve sahne deneyimleriyle adını daha da duyurması bekleniyor.

URAS EFE DEĞERLİ