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Orman kıyısında hayvancılıkla iç içe geçen domuz sürüsünün görüntüleri

Ardahan Damal Tepe köyü yakınlarında orman kıyısından çıkan domuz sürüsü büyükbaşların yanından geçerek yaban hayatı ile hayvancılığın iç içe olduğunu gösterdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Orman kıyısında hayvancılıkla iç içe geçen domuz sürüsünün görüntüleri

Orman kıyısında hayvancılıkla iç içe geçen domuz sürüsünün görüntüleri

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepe köyü yakınlarında ormanlık alanın kenarından çıkan domuz sürüsü, açık arazide ilerleyerek büyükbaş hayvanların bulunduğu bölgenin yakınından geçti. Görüntüler, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti ve bölgedeki doğal yaşamın günlük akışına tanıklık etti.

görüntülerin kaydedildiği alan ve sürünün hareketi:

Kayıtlarda sürü, ormanlık alandan çıkarak açık alana yöneliyor, büyükbaş hayvanların bulunduğu mevkiden geçip yollarına devam ediyor. Sahne, yaban hayatının yaşam alanları ile hayvancılık faaliyetlerinin örtüştüğü bölgelerde sıkça rastlanabilecek bir görünüm sergiledi.

bölgede gözlemlenen etkileşim ve olası sonuçlar:

Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken bu anlar, köy çevresinde doğal yaşam ile tarımsal faaliyetlerin nasıl iç içe geçtiğini gözler önüne serdi. Görüntülerden doğrudan bir zarar tespiti yapılamasa da, böyle yakınlaşmaların hayvancılık ve yaban hayatı açısından takip edilmesinin ve gerekli tedbirlerin değerlendirilmesinin önemli olduğu öne çıkıyor.

ARDAHAN&#039;DA ORMANLIK ALANIN KENARINDAN İLERLEYEN BİR DOMUZ SÜRÜSÜ, BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN BULUNDUĞU...

ARDAHAN'DA ORMANLIK ALANIN KENARINDAN İLERLEYEN BİR DOMUZ SÜRÜSÜ, BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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