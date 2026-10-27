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Ormanlık alanda traktör devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Yenice ilçesinde ormanda devrilen traktörün altında kalan 46 yaşındaki Naim Karagül, Yenice Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ormanlık alanda traktör devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde:

Kaza, Güney köyü Akçam mevkisinde ormanlık alanda gerçekleşti. Ormanda traktörüyle odun çeken 46 yaşındaki Naim Karagül, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek devrilen traktörün altında kaldı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karagül, Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 46 YAŞINDAKİ NAİM KARAGÜL YAŞAMINI...

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 46 YAŞINDAKİ NAİM KARAGÜL YAŞAMINI YİTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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