Ormanlık alanda traktör devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde:

Kaza, Güney köyü Akçam mevkisinde ormanlık alanda gerçekleşti. Ormanda traktörüyle odun çeken 46 yaşındaki Naim Karagül, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek devrilen traktörün altında kaldı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karagül, Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 46 YAŞINDAKİ NAİM KARAGÜL YAŞAMINI YİTİRDİ.