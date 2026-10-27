Ormanlık alanda traktör devrildi: sürücü hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza yerinde:
Kaza, Güney köyü Akçam mevkisinde ormanlık alanda gerçekleşti. Ormanda traktörüyle odun çeken 46 yaşındaki Naim Karagül, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek devrilen traktörün altında kaldı.
Müdahale ve soruşturma:
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karagül, Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.
KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 46 YAŞINDAKİ NAİM KARAGÜL YAŞAMINI YİTİRDİ.
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