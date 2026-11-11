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Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ salim bulundu

Alanya'nın Fakırcalı Mahallesi'nde mantar toplamaya çıkan 49 yaşındaki Yakup Aldemir, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla sağ bulundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ salim bulundu

Alanya'da kaybolan mantarcının bulunması:

Antalya'nın Alanya ilçesi Fakırcalı Mahallesi'nde mantar toplamak için evinden ayrılan 49 yaşındaki Yakup Aldemir'ten bir süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

arama kurtarma çalışması:

Ekipler bölgedeki araziyi tarayarak arama kurtarma çalışması başlattı. Koordineli yürütülen operasyon sonucunda ekipler Aldemir'e ulaştı.

ailenin tepkisi ve sağlık durumu:

Bulunan Aldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aldemir'in sağ salim bulunması yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN 49 YAŞINDAKİ...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN 49 YAŞINDAKİ YAKUP ALDEMİR, JANDARMA, AFAD VE AKUT EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU SAĞ SALİM BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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