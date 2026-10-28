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Orta caddede kalan yüksek gerilim direği mahalle trafiğini zorluyor

Altınordu Karşıyaka Mahallesi'nde 50 yıl önce dikilen TEİAŞ direği caddeyi ikiye bölüyor; büyük araçlar ve motosikletler için sık kaza riski var.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Orta caddede kalan yüksek gerilim direği mahalle trafiğini zorluyor

Orta caddede kalan yüksek gerilim direği mahalle trafiğini zorluyor

Ordu’nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde, yol yapıldıktan sonra cadde ortasında kalan bir yüksek gerilim direği gündemi meşgul ediyor. TEİAŞ ait olduğu belirtilen direğin, yol yapılmadan yaklaşık 50 yıl önce dikildiği öğrenildi. Bölgeyi besleyen hattın 170 bin volt enerji taşıdığı ve Giresun bölgesine elektrik verdiği aktarılıyor.

sürüşü ve güvenliği etkileyen konum:

Direğin cadde ortasında olması özellikle büyük araçların manevra yapmasını güçleştiriyor. Yolun dar olması ve direğin ortada konumlanması, sürücüler için risk oluştururken mahallede zaman zaman kazaların yaşandığı bildiriliyor. Cadde üzerindeki dört yol geçiş noktası ve kuryelerin yoğun kullanımı, riski artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Mahalle muhtarı Nail Şafak Çelebi durumu, "Bu Türkiye’de eşine az rastlanan bir görüntü. Kocaman caddenin tam ortasında devasa bir elektrik hattı direği var" sözleriyle özetliyor. Çelebi, direğin caddeyi ikiye böldüğünü, motosiklet kazalarının sık gerçekleştiğini ve bir an önce hattın yer altına alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca muhtar, "2027 yılına girmek üzere olduğumuz bu günlerde artık bunun yerin altından geçmesi gerekiyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

mahalle sakinlerinin gündelik deneyimleri:

Esnaflar ve mahalle sakinleri direğin varlığının günlük yaşamı nasıl etkilediğini anlatıyor. Kadın kuaförü Züleyha Cebeci, mahalleye geldikten sonra direği görünce şaşırdığını belirterek, "Mahalle ortasında olması tedirginlik de oluşturuyor. Özellikle büyük tırlar ve büyük araçlar geçerken sıkıntı oluyor" diyor. Cebeci, bir yandan tehlikeye dikkat çekerken bir yandan da müşterilerine adres tarif ederken "büyük direğin dibi" ifadesinin işe yaradığını belirtiyor.

Mahalle sakini Nuriye Yılmaz ise direğin geçmişte birkaç kez yükseltildiğini anlatıyor: "İlk etapta alçak yaptılar, tek katlı ev yaptırabildik. Sonrasında direği yükselttiler ve bir kat daha çıktık ve en son bir kere daha yükselttiler." Yılmaz, gelecekte bunun yarattığı olası zararlar konusunda belirsizlik bulunduğunu ekliyor.

Yerel halkın ortak talebi, hattın geçişinin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması yönünde. Muhtar ve sakinler, yetkililerin durumu görmesini ve cadde üzerindeki tehlikenin giderilmesini umuyor. Konunun muhatabı olarak adı geçen TEİAŞ ve ilgili kurumlardan henüz resmi bir açıklama alınmadı; mahalle sakinleri çözüm beklentisini koruyor.

ORDU&#039;NUN ALTINORDU İLÇESİNDE BİR CADDENİN TAM ORTASINDA KALAN YÜKSEK GERİLİM DİREĞİ, SÜRÜCÜLERE...

ORDU'NUN ALTINORDU İLÇESİNDE BİR CADDENİN TAM ORTASINDA KALAN YÜKSEK GERİLİM DİREĞİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIRKEN, ÖZELLİKLE BÜYÜK ARAÇLARIN GEÇİŞİNİ GÜÇLEŞTİRİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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