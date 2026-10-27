Ortak akıl arayışı memnun etti: Yusuf Tekin bilimsel veriye vurgu yaptı

Zirveden ortak akıl mesajı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi kapsamında düzenlenen buluşmada katılımcı yaklaşımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Tekin, "Bugün burada böyle bir ortak akıl aramaya yönelik etkinlik olması ve bu türden bir katılımcı mantıkla bunun yapılmış olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Bunun birincisi 1. Kalkınma Zirvesi başlığıyla yapıldı, inşallah bunun devamı gelir ve hep birlikte katma değeri yüksek işler yapmak üzere doğru adımlar atacağımız, nihai sonuçlar elde edeceğimiz raporları hep beraber görürüz inşallah" sözleriyle etkinliğin ruhuna vurgu yaptı.

Etkinlikte sunum yapan Erzurum Ticaret Borsası (ETB)nın çalışması sonrası değerlendirme yapan Tekin, sunumun bazı noktalarında açıklık beklediğini ve konuların daha detaylı tartışılması gerektiğini ifade etti.

Okul planlamasında veri odaklı tutum:

Bakan Tekin, akademisyen kimliğiyle yaklaşımını belirterek sunumun kendisinde soru işaretleri uyandırdığını söyledi: "Sayın başkan, yanlış anlamasın lütfen. Ben akademisyenim, bu kısa sunumdan tatmin olmadım. Bu kısa sunumda sorularım var. Sorularıma cevap almadan, ikna olmadan burada size tutmayacağım bir sözü veremem. Bu işlerin takipçisi olabilmem için benim burada daha uzun bir toplantıda, bunu bilimsel verilerle beraber oturup konuşmamız lazım. Milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, valimiz, oturalım bu konuları tartışalım. Çünkü bu tartışmayı yapmadan takip edeceğimiz işler kamunun elinde çok ufak. İnanılmaz bir veri seti var".

Tekin, kamu yatırımlarında mevcut veriler ve TÜİK projeksiyonlarının esas alındığını anlattı. Bakanlığın yönetim sistemi üzerinden bölgedeki okulların doluluk oranları, yapım tarihleri ve 2030, 2040, 2050 gibi nüfus projeksiyonlarının incelendiğini belirtti. Tekin, örnek vererek milletvekillerinin talep ettiği yeni okul ihtiyaçlarının bakanlık verileriyle örtüşmemesi halinde yanlış yönlendirmelerin doğabileceğini ve bu nedenle daha hazırlıklı, veri temelli tartışmalar gerektiğini vurguladı.

Gündemdeki aktörler ve beklentiler:

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral açılış konuşmasında zirvenin amacını, "Kadim şehrimiz Erzurum’un birlik ve beraberliğini pekiştirmek için, ortak ağız ve hedefler doğrultusunda hareket ederek şehrimizin geleceğini birlikte şekillendirmek amacıyla düzenlediğimiz 1. Kalkınma Zirvesi" sözleriyle özetledi ve ortak vizyon çağrısı yaptı.

Programa konuşmacı olarak Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katıldı. Ayrıca AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları etkinlikte yer aldı.

Tekin, sunum sonrası notlar aldığını, ETB sunumunda eksik bulduğu noktaların cevaplanmasını beklediğini ve bu açıklık sağlanmadan taahhütte bulunmayacağını söyledi. Zirve katılımcılarıysa sonuç raporları ve takip süreçlerinin şeffaf, veri odaklı bir şekilde sürdürülmesi yönünde ortak beklenti belirtti.

ERZURUM TİCARET BORSASI TARAFINDAN, 'ERZURUM BİRLİKTE GÜÇLÜ' SLOGANIYLA 1. ERZURUM KALKINMA ZİRVESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'İN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ.