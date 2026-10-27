Ortak akılla örülen 2036 yol haritası: güçlü irade, güçlü Eskişehir

Vizyon Eskişehir 2036 tanıtıldı

Eskişehir’in önümüzdeki 10 yıllık kalkınma stratejisini belirlemeye yönelik hazırlanan Vizyon Eskişehir 2036 Sürdürülebilir Kalkınma Planı, Eskişehir Valiliği Yunus Emre Kültür Salonu’nda düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna sunuldu. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, kaymakamlar, vali yardımcıları, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve sanayi kuruluşlarının başkanları bir araya geldi. Katılımcılar, planın uygulanabilirliği ve ilçeler arasında dengeli kalkınma hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ortak akıl ve sorumluluk:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kentin sahip olduğu tarihî ve ekonomik birikimin beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğini vurguladı. Üç üniversite, güçlü sanayi yapısı, verimli tarım arazileri ve nitelikli insan kaynağı gibi unsurların kentin avantajları olduğunu belirten Yılmaz, bu değerlerin korunmasının yeterli olmadığını, daha ileri taşınması gerektiğini söyledi. Gelecek kendiliğinden şekillenmez; doğru planlamayla, güçlü iş birliğiyle ve kararlılıkla inşa edilir sözleriyle ortak akıl ve kararlılığın önemini öne çıkardı.

Vali Yılmaz, planın hazırlanmasında kamu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum iş birliğinin merkezde olduğunu; bu iş birliğinin uygulama aşamasında da sürdürülmesinin şart olduğunu kaydetti. Planın, şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı ve Eskişehir’in rekabet gücünü yükseltmeyi amaçladığı aktarıldı.

ilçelerde dengeli kalkınma hedefi:

Toplantıda öne çıkan bir diğer konu, nüfus dağılımındaki dengesizlik oldu. Vali Yılmaz, Eskişehir nüfusunun yüzde 90’ının merkezde, sadece yüzde 10’unun ise merkeze bağlı 12 ilçede yaşadığına işaret ederek ilçelerin kalkındırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Nüfusun ilin geneline yayılmasının esas olarak ekonomik imkanlarla mümkün olacağına dikkat çekildi.

Bu perspektiften hareketle plan, ilçelerin farklı potansiyellerini tespit ederek her birini güçlü birer ekonomik merkeze dönüştürmeyi hedefliyor. Odunpazarı’ndan Tepebaşı’na, Alpu’dan Sivrihisar’a kadar ilçelerin farklı hikâyeleri olduğu; amaçlarının bu farklılıkları ortadan kaldırmak değil, her biri için uygun sektörlerde (tarım, turizm, sanayi, kültür) odaklanmak olduğu vurgulandı. Böylece yerel değerler güçlendirilecek, istihdam ve hizmete erişim dengelenecektir.

proje hazırlığı ve sürdürülebilirlik:

Vizyon Eskişehir 2036 kapsamında geliştirilecek projelerin sadece plan üzerinde kalmaması gerektiği, somut ve sürdürülebilir hedeflerle hazırlanmasının önemi toplantıda sıkça vurgulandı. Vali Yılmaz, BEBKA, Avrupa Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlara sunulacak proje taleplerinin sağlam temellere dayandırılması gerektiğini belirtti. Çalışma yapıyormuş gibi yapmayacağız, gerçek anlamda değer üreten projeleri hayata geçireceğiz ifadeleriyle uygulama disiplinine dikkat çekti.

Kaynak talebi yapılırken projenin hazır, uygulanabilir ve izlenebilir olması gerektiği; ilçelerin şartlarına uymayan, ayakları yere basmayan projelere zaman ve kaynak harcanmayacağı ifade edildi. Bu yaklaşımın hem yatırım verimliliğini artıracağı hem de toplum nezdinde güven inşa edeceği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca istihdamı artırmaya yönelik somut adımlar, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını sağlayacak modeller ve mesleki eğitim olanaklarının yaygınlaştırılması gibi konular gündeme geldi. Dezavantajlı ve zihinsel engelli gençlerin istihdama katılması amaçlı yürütülen projeler örnek gösterilerek tek bir kişinin bile hayatına dokunmanın önemine vurgu yapıldı.

Vali Yılmaz, planın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla uyumlu olduğunu belirterek Eskişehir’in ülke hedeflerine güçlü katkı sunmak istediğini ifade etti. Toplantı, katılımcıların plan üzerine değerlendirmeleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı. Güçlü irade, güçlü Eskişehir mottosuyla uygulamaya geçilmesi hedeflenen plan, ilçelerdeki potansiyellerin açığa çıkarılmasına ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının yerelde uygulanmasına odaklanıyor.

VALİ ERDİNÇ YILMAZ