Osmancık'ta zeytin hasadı ve yağ üretimi hız kazandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde hasat edilen zeytinler, önce yıkama ve yapraklarından ayrıştırma işleminden geçirildikten sonra kırma ve pres aşamalarına ulaşıyor. İşlem sonunda ortaya çıkan ürünler, altın renkli veya koyu yeşil tonlarda zeytinyağı olarak tüketiciye ulaşıyor. Bölgedeki üretim hem sofralık zeytin olarak tüketiliyor hem de yağ üretimine yönlendiriliyor.

üretim süreci:

Aşağızeytin köyünde faaliyet gösteren Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen zeytinyağı çıkarma makinesi, köydeki hasadı yağa dönüştürüyor. Zeytinler yıkama, yapraklarından ayrıştırma ve kırma aşamalarından sonra soğuk sıkım yöntemiyle işleniyor. Kooperatif aynı zamanda Kargı ile Osmancık ilçesi, Kamil köyü ve çevre köylerden getirilen zeytinleri de kabul ederek üretimi merkezileştiriyor.

Köy muhtarlığının sağladığı imkanlarla, günlük işleyişte 90 kilogram zeytinin yaklaşık bir saatte yağa dönüştüğü belirtiliyor. Bu oran, küçük üreticilerin getirdiği 50 ve 100 kilogramlık partilerin işlenmesine olanak tanıyor ve verimli bir dönüşüm süreci sağlıyor.

köyde zeytinciliğin boyutu ve toplumsal katkı:

Aşağızeytin köyü muhtarı İsmail Çil tarafından verilen bilgilere göre, köyde muhtarlığın dikimleriyle birlikte 3 bin 500 zeytin fidanı bulunuyor ve bazı ağaçların 200-300 yıllık olduğu ifade ediliyor. Bu ağaçlar bölge tarımının sürekliliğine katkı sağlıyor ve hem gelir hem de kültürel miras niteliği taşıyor.

Üretimin sosyoekonomik etkileri de dikkat çekiyor: BİÇEV Vakfı arazilerinde yetişen zeytinlerden elde edilen yağın geliri, vakıf aracılığıyla öğrencilere burs desteği olarak geri dönüyor. Muhtarın verdiği örnekte, vakfın arazilerinden toplanan 700 kilogram zeytinden 100 kilogram zeytinyağı elde edildiği belirtildi.

Yerel kooperatiflerin ve muhtarlık girişimlerinin bir araya gelmesiyle Osmancık'ta zeytinden yağa dönüşüm süreci hem üretim kapasitesini artırıyor hem de köy ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Hasat sezonu devam ederken, elde edilen yağların kalitesi ve üretim sürekliliği yerel aktörlerin koordinasyonuna bağlı olarak öne çıkıyor.

Osmancık zeytinin yağ olma süreci başladı