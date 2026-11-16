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Osmanelispor evinde etkili oyunla farklı galibiyet aldı

Osmanelispor, PGL 6. Grup 5. haftada Karamürselspor'u 4-1 yenerek puanını 9'a çıkardı; Faruk Erdoğan üç golle öne çıktı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmanelispor evinde etkili oyunla farklı galibiyet aldı

maç özeti:

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, dün Osmaneli İlçe Stadı'nda konuk ettiği Karamürselspor karşısında kontrollü ve etkili bir oyun sergileyerek maçı 4-1 kazandı.

Maça, tribünden gelen Balaban Meydan taraftar grubunun desteğini de alarak hızlı başlayan ev sahibi, 14. dakikada Faruk Erdoğan ile öne geçti. İlk yarı karşılıklı atakların sonucunda başka gol olmadan tamamlandı.

goller ve maçın kırılma anları:

İkinci yarıya daha istekli başlayan Osmanelispor, 68. dakikada Ruhi Yıldız'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı. 80. dakikada tekrar sahneye çıkan Faruk Erdoğan takımının üçüncü golünü kaydederek farkı açtı. Karamürselspor'un nadiren gelişen ataklarından birinde maçın 90. dakikasında hakem Mırweıs Ayıngan penaltı noktasını gösterdi; topun başına geçen Berk Kulalu skoru 3-1'e getirdi. 90+2. dakikada Faruk Erdoğan bir kez daha fileleri sarsarak kendi hat-trick'ini tamamladı ve maçın skorunu belirledi.

puan durumu ve gelecek program:

Bu sonuçla Osmanelispor'un puanı 9'a yükseldi. 12 takımlı grupta oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alan ekip, puan tablosunda 3. sıraya çıktı.

Sıradaki maçta Osmanelispor, ligin 6. haftasında ligde 5'te 5 yapan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk olacak. Ev sahibi ekibin gösterdiği performans ve Faruk Erdoğan'ın etkili hücum katkısı, Osmanelispor'un deplasmandaki zorlu sınav öncesi dikkat çeken başlıkları oldu.

OSMANELİSPOR KENDİ EVİNDE RAHAT KAZANDI

OSMANELİSPOR KENDİ EVİNDE RAHAT KAZANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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