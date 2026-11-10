Osmanelispor play-off iddiasını sürdürdü: BFA deplasmanda 3-2 yenildi

osmanelispor haftanın en gollü maçında bfa'yı deplasmanda 3-2 yendi:

Bilecik U12 Gençler Ligi 2026 futbol sezonunun 14'üncü hafta karşılaşmalarında öne çıkan maçta Osmanelispor, deplasmanda Bilecik Futbol Akademi (BFA) ile karşılaştı ve 3-2'lik skorla galip geldi. Karşılaşma, grubun en gollü maçı olarak kayıtlara geçti ve Osmanelispor'un play-off hattındaki iddiasını canlı tuttu.

a grubu sonuçları ve sıralama:

A Grubu'nda Cumartesi günkü maçlarda Bozüyük Gücüspor, evinde lider Söğütspor'u 1-0 mağlup ederken, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 2-1 yendi. Ligden çekilen Bozüyükspor karşısında Pazaryerispor 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu hafta Gölpazarıspor BAY geçti.

Pazar günü oynanan son haftada Pazaryerispor, kendi evinde Gölpazarıspor'a 3-2 yenilirken, Bozüyük Gücüspor deplasmanda Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 5-2 mağlup etti. Ligden çekilen Bozüyükspor karşısında Söğütspor 3-0 hükmen galip sayıldı ve Demirköy 2018 Spor son haftayı BAY geçti. Bu sonuçlarla Söğütspor 33 puanla ligi lider tamamladı, Bozüyük Gücüspor ise 30 puanla ikinci sırada yer aldı.

b grubu sonuçları ve play-off adayları:

B Grubu'nda Cumartesi günü Güneşspor kendi evinde Vitraspor'a 3-1 yenilirken, 4 Eylülspor evinde 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Hafta içinde dikkat çeken bir diğer maçta Bilecik Futbol Akademi (BFA) kendi sahasında Osmanelispor'a 3-2 kaybederek haftanın en gollü karşılaşmasına imza attı. Ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında Lefkebirlikspor 3-0 hükmen galip sayıldı.

Pazar günü oynanan son maçlarda Lefkebirlikspor, 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 2-1 yenerken, Osmanelispor Güneşspor'u 3-1 mağlup etti. Vitraspor ise evinde 4 Eylülspor'a 4-1 kaybetti. Ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında BFA 3-0 hükmen galip sayıldı. B Grubu'nu 4 Eylülspor 35 puanla lider bitirirken, BFA 30 puanla ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından A Grubu'nda ilk ikiye giren Söğütspor ile Bozüyük Gücüspor, B Grubu'ndan ise 4 Eylülspor ve BFA play-off aşamasına yükseldi. Play-offta Söğütspor-BFA ve 4 Eylülspor-Bozüyük Gücüspor eşleşmeleri oynanacak; bu maçların galipleri finale yükselerek şampiyonluk için mücadele edecekler.

Not: Sezon boyunca elde edilen puanlar ve maç sonuçları, 2026 futbol sezonunun resmi lig takvimine göre kayıtlara geçmiştir.

BİLECİK U12 GENÇLER LİGİ'NDE OSMANELİSPOR DEPLASMANDA BFA'YI RAHAT YENDİ