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Osmanelispor play-off iddiasını sürdürdü: BFA deplasmanda 3-2 yenildi

Bilecik U12 2026 sezonunda Osmanelispor, BFA'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek B Grubu'nda iddiasını sürdürdü; grup liderleri Söğütspor ve 4 Eylülspor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmanelispor play-off iddiasını sürdürdü: BFA deplasmanda 3-2 yenildi

osmanelispor haftanın en gollü maçında bfa'yı deplasmanda 3-2 yendi:

Bilecik U12 Gençler Ligi 2026 futbol sezonunun 14'üncü hafta karşılaşmalarında öne çıkan maçta Osmanelispor, deplasmanda Bilecik Futbol Akademi (BFA) ile karşılaştı ve 3-2'lik skorla galip geldi. Karşılaşma, grubun en gollü maçı olarak kayıtlara geçti ve Osmanelispor'un play-off hattındaki iddiasını canlı tuttu.

a grubu sonuçları ve sıralama:

A Grubu'nda Cumartesi günkü maçlarda Bozüyük Gücüspor, evinde lider Söğütspor'u 1-0 mağlup ederken, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 2-1 yendi. Ligden çekilen Bozüyükspor karşısında Pazaryerispor 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu hafta Gölpazarıspor BAY geçti.

Pazar günü oynanan son haftada Pazaryerispor, kendi evinde Gölpazarıspor'a 3-2 yenilirken, Bozüyük Gücüspor deplasmanda Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 5-2 mağlup etti. Ligden çekilen Bozüyükspor karşısında Söğütspor 3-0 hükmen galip sayıldı ve Demirköy 2018 Spor son haftayı BAY geçti. Bu sonuçlarla Söğütspor 33 puanla ligi lider tamamladı, Bozüyük Gücüspor ise 30 puanla ikinci sırada yer aldı.

b grubu sonuçları ve play-off adayları:

B Grubu'nda Cumartesi günü Güneşspor kendi evinde Vitraspor'a 3-1 yenilirken, 4 Eylülspor evinde 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Hafta içinde dikkat çeken bir diğer maçta Bilecik Futbol Akademi (BFA) kendi sahasında Osmanelispor'a 3-2 kaybederek haftanın en gollü karşılaşmasına imza attı. Ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında Lefkebirlikspor 3-0 hükmen galip sayıldı.

Pazar günü oynanan son maçlarda Lefkebirlikspor, 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 2-1 yenerken, Osmanelispor Güneşspor'u 3-1 mağlup etti. Vitraspor ise evinde 4 Eylülspor'a 4-1 kaybetti. Ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında BFA 3-0 hükmen galip sayıldı. B Grubu'nu 4 Eylülspor 35 puanla lider bitirirken, BFA 30 puanla ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından A Grubu'nda ilk ikiye giren Söğütspor ile Bozüyük Gücüspor, B Grubu'ndan ise 4 Eylülspor ve BFA play-off aşamasına yükseldi. Play-offta Söğütspor-BFA ve 4 Eylülspor-Bozüyük Gücüspor eşleşmeleri oynanacak; bu maçların galipleri finale yükselerek şampiyonluk için mücadele edecekler.

Not: Sezon boyunca elde edilen puanlar ve maç sonuçları, 2026 futbol sezonunun resmi lig takvimine göre kayıtlara geçmiştir.

BİLECİK U12 GENÇLER LİGİ&#039;NDE OSMANELİSPOR DEPLASMANDA BFA&#039;YI RAHAT YENDİ

BİLECİK U12 GENÇLER LİGİ'NDE OSMANELİSPOR DEPLASMANDA BFA'YI RAHAT YENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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