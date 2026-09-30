Osmangazi’de 7/24 temizlik: yapay zekâ ile denetim ve 10 çuvallık ücretsiz hizmet

Kesintisiz temizlik çalışması sürüyor:

Osmangazi Belediyesi, ilçenin 136 mahallesinde cadde ve sokakların temiz tutulması için haftanın 7 günü, 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Yağmur ve çamur demeden yürütülen çalışmalarla en işlek caddelerden en uzak mahallelere kadar süpürme ve çöp toplama işlemleri düzenli şekilde gerçekleştiriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evsel atıkların toplanmasıyla çevre kirliliğinin önlenmesini hedefliyor. İlçede günlük ortalama 190 ekip ve 945 personel ile çöp toplama, taşıma ve süpürme hizmetleri veriliyor. Osmangazi’de günlük yaklaşık 1.100 ton atık toplanırken, bunun yaklaşık 135 tonu kaba atıklar ile çuvallı tadilat atıklarından oluşuyor.

yapay zekâ destekli takip ve verimlilik:

Belediye, temizlik araçlarına yerleştirdiği yapay zekâ destekli kameralarla çalışmaların anlık takibini sağlıyor. Kamera verileriyle tespit edilen aksaklıklar ilgili birimlere iletiliyor ve kısa sürede gideriliyor. Belediye yetkilileri, bu sistem sayesinde araç ve personel verimliliğinin arttığını belirtiyor.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan uygulamanın etkisini, şikayet oranlarındaki düşüşle ifade etti: görev başına gelindiğinde yaklaşık %13-14 civarında olan şikayet oranının sistemle birlikte %3 seviyelerine gerilediği aktarıldı. Bu uygulama, diğer belediyeler tarafından örnek alınarak kullanılmaya başlandı.

tadilat atıkları, özel mülkiyet ve vatandaşın rolü:

Tadilat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması belediye meclisi kararları doğrultusunda yürütülüyor. Mevcut yönetim döneminde, vatandaşların yükünü azaltmak amacıyla tadilat atıklarının 10 çuvala kadar ücretsiz alınması uygulaması başlatıldı; bu miktarı aşan atıklar meclisçe belirlenen tarife kapsamında ücretlendiriliyor. Uygulama, atıkların uygun şekilde toplanması ve 'kirleten öder' ilkesiyle yönetilmesini amaçlıyor.

Son dönemde sosyal medyada gündeme gelen temizlik eleştirilerinin önemli bir kısmının özel mülkiyete ait alanlara ilişkin olduğu tespit edildi. Bu tür alanların temizliği öncelikle mülk sahiplerinin sorumluluğunda bulunuyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise özel mülkiyetteki kirliliklerin giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için görev ve yetkileri çerçevesinde müdahalelerde bulunuyor.

kaçak atık bildirimleri ve halkla iletişim:

Kaçak atık dökümü veya çevre kirliliği görüldüğünde vatandaşların bildirimleri ekiplerin hızlı müdahalesi açısından büyük önem taşıyor. Parklar, cadde ve sokaklar ile boş arazilere gelişigüzel atık bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Mevzuata aykırılık tespit edildiğinde ilgili kişiler hakkında idari işlemler uygulanıyor.

Osmangazililer, temizlikle ilgili talep, şikayet ve kaçak atık bildirimlerini 444 16 01 numaralı Osmangazi Belediyesi iletişim hattına iletebiliyor. Yapılan başvurular belediye ekipleri tarafından yetki ve sorumluluk çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılıyor.

Belediye yetkilileri, yaklaşık 1 milyon nüfuslu ilçede geniş personel ve ekipmanla sürdürülen 7/24 temizlik operasyonunun devam edeceğini, vatandaş iş birliğiyle temizlenen alanların korunmasının sağlanacağını belirtiyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇENİN 136 MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYOR. YAĞMUR, ÇAMUR DEMEDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARLA OSMANGAZİ’NİN EN İŞLEK CADDELERİNDEN EN UZAK MAHALLELERİNE KADAR CADDE VE SOKAKLARIN TEMİZ TUTULMASI SAĞLANIYOR.