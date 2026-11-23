olayın gelişimi:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleşen olayda, 15-16 yaşlarında bir çocuk sokakta bir grubun hedefi oldu. Çevresini saran 5 kişilik grup, genç çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırının ardından şüpheliler, darbettikleri çocuğun cep telefonu ve parasını alarak bölgeden uzaklaştı.

Görgü tanıklarının ve çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, saldırının sokakta ve kısa süre içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Olay anlarına ait görüntülerde çocuğun savunmasız kaldığı ve şüphelilerin hızla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

görüntüler ve soruşturma:

Kamera kayıtlarının ortaya çıkması üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından elde edilecek görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri, soruşturmanın ilerletilmesinde anahtar rol oynayacak.

Yetkililerden yapılan resmi bir açıklama haberde yer almasa da, benzer olaylara karşı alınacak tedbirler ve gençlerin korunmasına yönelik önlemler şehir gündeminde önemini koruyor. Olayla ilgili gelişmeler ve emniyetin çalışmaları bekleniyor.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE 15-16 YAŞLARINDA BİR ÇOCUK, 5 KİŞİLİK GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI. SOKAK ORTASINDA ACIMASIZCA DARBEDİLEN ÇOCUĞUN CEP TELEFONU VE PARASI GASP EDİLİRKEN, YAŞANAN DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI.