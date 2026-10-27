Osmangazi'de hizmet kapasitesini artıran 41 yeni araç filoya katıldı

Araç teslim töreni:

Osmangazi Belediyesi, ilçede sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla araç filosuna 41 yeni aracı ekledi. Araçlar, Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen törenle tanıtılarak hizmete alındı. Belediye Başkanı Erkan Aydın törene katılarak yeni araçları tek tek inceledi ve çalışmalarda görev alacak birimlere hayırlı olmasını diledi.

filonun bileşimi ve kullanım alanları:

Yeni filo; farklı hizmet ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde planlandı. Filoya dahil edilen araçlar arasında 25 camlı panelvan, 4 çift kabin kamyonet, 1 iş makinesi, 1 ekskavatör, 3 kapalı kasa Custom, 1 traktör, 1 sepetli kamyon, 1 minibüs, 2 otomobil, 1 karavan ve 1 motosiklet bulunuyor. Bu araçlar, ilçe genelindeki çeşitli görevleri yürütecek ve Osmangazi Belediyesi’nin 16 ayrı müdürlüğünde kullanılacak.

hedefler ve beklenen etkiler:

Belediye, filoya kazandırılan araçlarla hem hizmet kalitesini yükseltmeyi hem de yürütülen işlerin koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yenilenen araç parkı sayesinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya ayrılmış iş makineleri ile hizmet araçları değiştirildi; bunun sonucunda altyapı, temizlik, park-bahçe ve bakım-onarım gibi saha çalışmaları daha hızlı ve düzenli yürütülecek.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Erkan Aydın: Osmangazi Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan yurttaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla son birkaç ay içerisinde iş makineleri, ekskavatörler, temizlik araçları, hizmet araçları ve traktörler başta olmak üzere birçok aracı filomuza kazandırdık. Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmamızı sağlayacak yeni araçlarımızı, Cumhuriyet’imizin 103’üncü yıl dönümünde Osmangazi Meydanı’nda sergileyerek hizmete sunduk. Yeni araçlarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu alımların tamamını, gerekli yasal izinleri alarak Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdik. Filomuza kazandırdığımız araçlarla, ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya ayrılmış iş makineleri ile hizmet araçlarımızı yeniledik. Bizim tek bir amacımız var: Osmangazi’de ve Bursa’da yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, hizmet kalitemizi yükseltmek ve hemşehrilerimizin refahına katkı sağlamak.

Belediye yetkilileri, alımların planlı ve ihtiyaç analizi sonucu gerçekleştirildiğini, filonun önümüzdeki dönemde de yenilenmeye devam edeceğini belirtiyor. Yeni araçlarla birlikte saha ekiplerinin hareket kabiliyetinin artması, arızalara müdahale süresinin kısalması ve günlük hizmetlerin daha düzenli yürütülmesi bekleniyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA DAHA GÜÇLÜ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNU 41 YENİ ARAÇLA GÜÇLENDİRDİ. 16 AYRI MÜDÜRLÜKTE KULLANILACAK ARAÇLAR, OSMANGAZİ MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE TANITILARAK HİZMETE ALINDI.