Osmangazi'de kadın girişimciler üretimlerini sokağa taşıdı

Osmangazi Belediyesi, kadınların ekonomik hayata daha aktif katılmasını desteklemek amacıyla düzenlediği Kadın Girişimciler Sokağı'nı 25'inci kez açtı. Etkinlik, iki gün boyunca Osmangazi Meydanı'nda kurulan stantlarda devam etti ve Bursalıların yoğun ilgisini çekti.

etkinlikte sergilenen ürünler:

Stantlarda süs eşyalarından çeyizlik ürünlere, el yapımı oyuncaklardan hediyelik ve dekoratif tasarımlara kadar geniş bir ürün yelpazesi yer aldı. Girişimci kadınlar, kendi tasarımlarını doğrudan tüketiciyle buluşturarak hem görünürlük kazandı hem de emeklerini gelire dönüştürme imkanı buldu. Ziyaretçiler alışveriş yaparak yerel üretime katkı sağladı.

belediye desteği ve katılımcıların görüşleri:

Mutlu Esendemir, Kadın Girişimciler Sokağı'nın bir yıl önce açıldığını hatırlatarak, "Kadın Girişimciler Sokağı büyüyerek yoluna devam ediyor. Aralık ayında Osmangazi Meydanı'nda kurulacak Yılbaşı Sokağı'nda da kadın girişimcilere yer vereceğiz. Osmangazili kadınlar, ürünlerini vatandaşlarımızın beğenisine sunacak. Bütün vatandaşlarımızı Kadın Girişimciler Sokağı'na bekliyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan üretici kadınlar, Osmangazi Belediyesi'nin desteğine teşekkür etti. Katılımcılar, "Bize bu imkanları sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Açılan bu sokakta el emeğiyle ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Her ay düzenli olarak sokağımız kuruluyor. Geçen ay Şehreküstü Meydanı'nda yer aldık ve çok güzel satışlar gerçekleştirdik. Bu ay da Osmangazi Meydanı'ndayız" şeklinde konuştu.

Belediyenin düzenli organizasyonları sayesinde girişimci kadınlar ürünlerini geniş kitlelere ulaştırma ve sürdürülebilir gelir elde etme fırsatı buluyor. Osmangazi Belediyesi etkinlikleri, yerel ekonomiyi canlandırırken kadınların üretim ve girişimcilik kapasitelerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

KADINLARIN EKONOMİK HAYATTA DAHA GÜÇLÜ VE AKTİF ROL ALMALARINI DESTEKLEYEN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, GİRİŞİMCİ KADINLARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. KADINLARA KENDİ TASARIMLARINI SERGİLEME VE SATIŞA SUNMA FIRSATI SAĞLAYAN KADIN GİRİŞİMCİLER SOKAĞI, 25’İNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI.