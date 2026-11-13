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Osmaniye'de alev alan otomobil hurdaya döndü

Osmaniye merkez Dereobası Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı; itfaiye ekipleri alevleri söndürerek kontrolü sağladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'de alev alan otomobil hurdaya döndü

olayın gelişimi:

Osmaniye merkez Dereobası Mahallesi'nde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, yangının büyümesini engellemek için kendi imkânlarıyla müdahalede bulundu.

Çabalarına rağmen alevler kısa sürede araçta yayıldı ve otomobil hurdaya döndü. Bölgedeki panik, hızlı müdahale girişimleriyle sınırlı kaldı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı; ekipler, olay yerinde yapılacak teknik ve görgü incelemeleriyle yangının nedenini tespit etmeye çalışacak.

OSMANİYE’DE ALEV ALAN ARACA İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

OSMANİYE’DE ALEV ALAN ARACA İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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