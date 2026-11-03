Osmaniye’de bir haftada 147 şüpheliyle güvenlik denetimi tamamlandı

asayiş uygulamalarının kapsamı:

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyon ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 133 asayiş olayıyla ilgili 121 şüpheli gözaltına alındı; operasyonlar ve aramalar birlikte değerlendirildiğinde toplam 147 şüpheli yakalandı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 2 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 400 adet sentetik hap ve 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

aranan şahısların yakalanması:

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 11 kişi ile haklarında 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 26 kişi yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER