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Osmaniye'de otogarda yaşam mücadelesi veren adama belediye el uzattı

Osmaniye Belediyesi, otogarda kalan 32 yaşındaki Ahmet Çiloğulları’nın kişisel bakım, kıyafet, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarını üstlenerek tedavisine destek verdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaniye'de otogarda yaşam mücadelesi veren adama belediye el uzattı

Osmaniye'de otogarda yaşamını sürdüren Ahmet Çiloğulları'na destek:

Osmaniye'de barınacak yeri olmadığı için otogarda kalan ve yürümekte güçlük çeken 32 yaşındaki Ahmet Çiloğulları için belediye ekipleri devreye girdi. Sosyal medyada yapılan çağrının ardından harekete geçen Osmaniye Belediyesi, durumu tespit ederek gerekli yardımları sağladı.

belediyenin müdahalesi:

Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Çiloğulları'na ulaştı. Geçmişte tiyatroyla ilgilendiği ve bazı televizyon dizilerinde rol aldığı öğrenilen Çiloğulları, belediyeye ait Engelsiz Taksi aracı ile bulunduğu otogardan alınarak geçici süreyle otele yerleştirildi.

Ekipler, Çiloğulları'nın kişisel temizlik ve kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı; sağlık kontrollerinin yapılması ve fizik tedavi sürecinin devam etmesi amacıyla kendisi hastaneye götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

çiloğulları'nın teşekkürleri:

Kendisine sunulan destek için belediye ve ekiplere teşekkür eden Ahmet Çiloğulları, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve çalışmalara katkı verenlere minnettarlığını dile getirdi. Çiloğulları, verilen yardımın kalıcı çözüme evrilmesi ve tedavisinin sürdürülmesi yönündeki beklentisini ifade etti.

Belediye yetkilileri, benzer durumdaki vatandaşlara ulaşmak ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale etmek için çalışmaların süreceğini bildirdi. Sağlık ve sosyal destek adımları, geçici konaklama ile koordineli şekilde yürütüldü.

OSMANİYE’DE OTOGARDA KALAN 32 YAŞINDAKİ AHMET’E BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

OSMANİYE’DE OTOGARDA KALAN 32 YAŞINDAKİ AHMET’E BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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