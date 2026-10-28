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Oto tamircisinde silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir oto tamircisinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Oto tamircisinde silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay yeri ve gelişme:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127. Sokak'taki bir oto tamircisinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, dükkana gelen kimliği belirsiz bir grup ile işyeri sahibi B.D. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Grup üyelerinin yanlarında bulundurduğu tüfek ile ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği B.D., İ.K. ve karşı dükkanın sahibi D.Ü. yaralandı. Yaralılardan B.D. ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Meydana gelen kavga ve silahın ateşlendiği anlar işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şahısların B.D. ile yanında çalışan İ.K.'yi darbettiği ve tüfeğin ateş aldığı anlar saniye saniye yer alıyor. Olay sonrası saldırganlar, B.D.'yi darbetip bölgeden kaçtı.

soruşturma ve gözaltılar:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralılara ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada; M.D., E.H.D., S.T., H. ve S. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Yetkililer olayın nedenini araştırmaya devam ederken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Ayrıca, kaburgalarında, kafatasında ve bacaklarında kırık bulunan B.D.'nin tedavisinin Kayseri Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR OTO TAMİRCİSİNDE ÇIKAN VE 1&#039;İ AĞIR 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR OTO TAMİRCİSİNDE ÇIKAN VE 1'İ AĞIR 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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