Safranbolu'da yağışın ardından yol kenarında kayma

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yağışın Ova Çayı'nda debi artışına yol açması, Karabük-Bartın kara yolunun bir bölümünde kayma ve ağaç devrilmelerine neden oldu. Olay, ilçeye bağlı Nebioğlu köyü Demirköprü mevkisinde yoğunlaştı ve yolun zarar görme ihtimalini gündeme getirdi.

Olayın detayları:

Yağış sonrası Ova Çayı kıyısında zeminde hareketlenme gözlendi; toprak kayması sonucu kara yolunun bazı kesimlerinde yüzeysel çöküntüler ve devrilen ağaçlar oluştu. Durum, yolun tamamen kapanma riski taşıdığı değerlendirmesine yol açtı. Bölgede ulaşımda aksama ya da ilçeye bağlı köylere erişimde güçlük yaşanmaması için erken önlem alınması gerekti.

DSİ'nin müdahalesi:

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kaymanın yolun heyelanla kapanma riskini artırması üzerine gece saatlerinde bölgeye intikal ederek çalışma yürüttü. Ekipler, Ova Çayında suyun yönünü değiştirme çalışması yaparak, suyun yol bankına basınç uygulamasını azaltmayı ve Karabük-Bartın kara yolunun zarar görmesini engellemeyi amaçladı.

Ulaşım ve izleme:

Yetkililer, riskli noktalarda gerekli tedbirler alınana kadar ulaşımın dikkatle sürdürülmesini istedi. Bölgedeki müdahale ve izleme çalışmaları devam ediyor; olası yeni yağışlar halinde benzer hareketlenmelere karşı teyakkuz halinde olunacağı bildirildi.

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