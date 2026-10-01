OYAK TEKNOFEST Güneydoğu’da gençlere çift kullanımlı teknoloji vizyonu sundu

OYAK'ın TEKNOFEST güneydoğu katılımı ve sergilenen çözümler:

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde OYAK, Erdemir, Miilux OY, OYAK HORSE, HEKTAŞ ve OMSAN Lojistik ile birlikte geniş bir teknoloji portföyünü ziyaretçilerle paylaştı. Standda çelikten hibrit motor sistemlerine, tarım teknolojilerinden lojistik çözümlerine kadar farklı sektörlere yönelik ürün ve üretim kabiliyetleri sergilendi.

Festivalde Erdemir, Millî Uçak Gemisi (MUGEM) projesi için geliştirdiği özel çelikleri tanıtırken; Miilux OY denizaltı ve balistik uygulamalara yönelik yüksek dayanımlı çeliklerini ön plana çıkardı. OYAK HORSE Bursa fabrikasında ürettiği HORSE H18 motorunu ve bu motorun yer aldığı hibrit güç aktarma sisteminin ana bileşenlerini sergiledi. HEKTAŞ tarım teknolojilerini, OMSAN Lojistik ise bölgedeki gelişen ticaret koridorları ve yeni lojistik fırsatlarına ilişkin yaklaşımlarını ziyaretçilere sundu.

OYAK genel müdürünün değerlendirmeleri:

Murat Yalçıntaş, TEKNOFEST’in gençler için önemli bir ortam olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: "TEKNOFEST, Türkiye’nin savunma alanında geldiği yeri gösteren, en son teknolojilerin sergilendiği bir alan. Buradaki ziyaretçilerin önemli bir bölümünü gençler ve öğrenciler oluşturuyor. Üniversite öğrencileri de geliştirdikleri teknolojik projeleri burada sergiliyor ve yarışıyor. Teknolojiye önem veren OYAK için burası son derece önemli bir ortam."

Yalçıntaş, OYAK’ın doğrudan savunma yatırımı yapmak yerine hem sivil hem de savunma alanlarında kullanılabilen çift kullanımlı teknolojilere odaklandığını vurguladı. Bu yaklaşımın hem endüstriyel yetkinlikleri güçlendirdiğini hem de gençlerin hedef belirlemesine katkı sağladığını belirtti.

çelik ve elektrik çeliği yatırımları:

Yalçıntaş, çelik alanında geliştirilen iki kritik ürünün altını çizdi: Millî Denizaltı (MİLDEN) ve Millî Uçak Gemisi (MUGEM) projeleri için üretilen yüksek dayanımlı çelikler. Bu çeliklerin, denizaltıların yüksek basınca dayanması gibi kritik ihtiyaçlara cevap verdiğini ve yurt dışından temini zor olan stratejik ürünler arasında yer aldığını söyledi.

İsdemir’de yapılan vakum yatırımıyla çelikteki azotun azaltıldığı, karbon oranının düşürüldüğü ve daha yüksek kaliteli bir ürün elde edildiği ifade edildi. Elde edilen sacın Romanya’daki tesise gönderilerek elektrik çeliğine dönüştürüldüğü; planlanan yatırımla bu sacın 0,1 milimetreye kadar inceltileceği, böylece dünyada sınırlı sayıda üretici arasında yer alma hedefinin bulunduğu aktarıldı. Yalçıntaş, bu teknolojilerin hem sivil hem de savunma alanlarında kullanılabildiğine dikkat çekti.

tarım teknolojileri ve gençlere etkisi:

OYAK'ın teknoloji odaklı çalışmalarında tarım teknolojilerinin de önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Yalçıntaş, HEKTAŞ aracılığıyla bitki besleme ve koruma alanındaki yeni ürünlerin yanı sıra topraksız tarım uygulamalarının da festivalde paylaşıldığını söyledi. Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin teknolojiyle daha yüksek katma değere dönüştürülebileceği vurgulandı.

Yalçıntaş sözlerini, "Kendi ürünlerimizi paylaştıkça ve gençler bu teknolojileri gördükçe, bunlar onlar için de bir hedef haline geliyor. ‘Ben de gelecekte bunları geliştirebilirim, iyi bir mühendis olabilirim’ diye düşünüyorlar. Bir çocuğa bile böyle bir hedef ve ideal kazandırabiliyorsak, bizim için en büyük kazanımlardan biri budur." ifadeleriyle tamamladı.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ