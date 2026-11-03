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Özbekistan Mahallesi'ne yeni eğitim yatırımı: 72 derslikli üç okul 2027'de açılacak

Arsuz'daki Özbekistan Mahallesi'nde yapımı süren üç eğitim kurumu, toplam 72 derslik kapasitesiyle 2027'de tamamlanıp bölge öğrencilerinin hizmetine sunulacak.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Özbekistan Mahallesi'ne yeni eğitim yatırımı: 72 derslikli üç okul 2027'de açılacak

Özbekistan Mahallesi'nde eğitim altyapısı güçlendiriliyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem sonrası inşa edilen Özbekistan Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde üç yeni eğitim kurumunun yapımı sürüyor. Proje kapsamında toplam 72 derslikli 24'er derslik kapasiteli bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise bulunuyor.

İnceleme ve yerinde değerlendirme:

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Fatih Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve firma yetkililerinden projeyle ilgili son durumu aldı. Yapılan görüşmelerde, inşaatların planlandığı şekilde ilerlediği ve zaman çizelgesinin takip edildiği ifade edildi.

Kapasite, hizmete açılma takvimi ve mevcut durum:

Bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan yatırımlar kapsamında bu yıl 16 derslikli Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu hizmete açıldı. Üç kurumun tamamlanmasının ardından bölgede toplam derslik sayısı 88'e ulaşacak.

Yetkililer, yeni okulların 2027 yılında tamamlanarak hizmete alınmasının planlandığını belirtti. Bu adımın, Özbekistan Mahallesi'ndeki 3 bin 100 konut ve çevre yerleşimlerin eğitim altyapısını güçlendirmesi bekleniyor.

Projeyle ilgili süreçlerin yakından takip edildiği, eksiklerin zamanında giderilmesi ve bölgede eğitim hizmetlerinin planlanan tarihlerde devreye alınması için koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

KAYMAKAM FATİH EROĞLU, ÖZBEKİSTAN MAHALLESİ TOKİ BÖLGESİNDEKİ OKUL İNŞAATLARINDA İNCELEMELERDE...

KAYMAKAM FATİH EROĞLU, ÖZBEKİSTAN MAHALLESİ TOKİ BÖLGESİNDEKİ OKUL İNŞAATLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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