Olayın hukuki süreci:

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci olayının ardından, olayla bağlantılı olarak adı geçen Eylem Tok hakkında uluslararası süreçler devam ediyor. Tok, ABD'de tutuklu bulunuyor; avukatları Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçede müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı, iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşmada hazır bulunacağı belirtilerek, nakdi teminat ile birlikte diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının talep edildiği kaydedildi.

Özer Aci'nin tepkisi:

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, avukatların bu talebine sert tepki gösterdi. Aci, başvurusun sonuç verileceğini düşünmediğini belirterek devletler arası yazışma, teslimat ve kırmızı bülten süreçlerine vurgu yaptı ve şunları söyledi: 'Devletin üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Burada Eylem Tok, Adalet Bakanlığı üst makamını hiç sayarak alt makamdan bir ricada bulunuyor. Devletler arası bir yazışma var, devletler arası bir teslimat var, devletler arası bir kırmızı bülten var. Bunların hepsini göz ardı edip bir mahkemenin böyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum.'

Aci, Tok'un mahkeme süreci yaklaşırken farklı girişimlerde bulunduğunu öne sürdü ve 'Eylem Tok aralığın ilk haftasına mahkemesi var. O mahkeme yaklaştıkça acaba nasıl bir çıkar elde edebilirim, nasıl bu şeyi kendime çevirebilirim' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Tok'un tekliflerine dair güçlü bir itirazı olduğunu belirterek 'Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar' dedi ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Adalet ve insani tavır beklentisi:

Özer Aci, adaletin parayla sağlanamayacağını tekrar ederek Eylem Tok'tan bir 'insani davranış' beklediğini söyledi: 'Ben her zaman adaletli bir şekilde devam etmesini istedim. Parayla adaletin sağlanamayacağını düşünüyorum.' Ayrıca Aci, karşı karşıya gelmesi halinde Tok'a önce insanlık dersi vermesini söyleyeceğini belirtti ve 'Ben kimseden korkmuyorum, çekinmiyorum. Ona ilk söyleyeceğim şey, bir sürü yerden ders almış fakat bir insanlık dersi almasını öneririm' ifadelerini kullandı.

Özer Aci, Tok'un kaçma çabalarının bedelinin ödeneceğini savunarak, hukuki süreçlerin işletileceğine dair inancını dile getirdi ve mahkeme ile devletler arası mekanizmaların işleyişinin önemine dikkat çekti.

EYÜPSULTAN’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACİ’NİN BABASI ÖZER ACİ, EYLEM TOK’UN AVUKATLARININ YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASI VE NAKDİ TEMİNAT KARŞILIĞINDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMASI YÖNÜNDEKİ TALEBİNE TEPKİ GÖSTERDİ.