Yeni sezon ve açılış tarihi:

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona yoğun hazırlıklarla giriyor. Yetkililer, pistlerde hızlandırılan suni karlama çalışmaları ve teknik hazırlıkların ardından sezonun 2 Aralık Çarşamba günü açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Merkez, yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdan başlayıp 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi’ne kadar uzanan alanıyla erken sezon avantajı sağlıyor. Yaklaşık 50 pist ve farklı zorluk seviyelerindeki parkurlarıyla hem profesyonel hem amatör kayakçılara hitap ediyor.

Pist çalışmaları ve tesis altyapısı:

Pistlerin hazır hale getirilmesi için geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından suni karlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Aydınlatmalı pistlerin varlığı, merkezde gece kayağı olanaklarını genişletiyor; kayak faaliyetleri sabah 08.00den akşam 20.00'ye kadar sürüyor. Bu çalışma temposu, erken sezonda hizmet sürekliliği ve pist güvenliğini ön planda tutuyor.

Tesis yöneticileri ve personel, sezon öncesi eğitim ve hazırlıkları tamamlıyor. Coğrafi konum, teknik altyapı ve iklim özellikleri Palandöken’in Türkiye’de sezonu ilk açan merkez olma hedefini destekliyor.

Konaklama, rezervasyon ve beklentiler:

Otel işletmecileri, erken rezervasyon taleplerinde artış olduğunu bildiriyor. Geçtiğimiz sezon ortalama doluluğun yaklaşık yüzde 80 seviyesinde gerçekleştiği kaydedilirken, bu yıl yüzde 85 ila 90 arasında bir doluluk oranı bekleniyor. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere çeşitli şehirlerden yoğun talep olduğu vurgulanıyor.

Bir otel müdürü olan Ömer Akça, hazırlık sürecine ilişkin şunları söyledi: "Kısmet olursa 2 Aralık’ta pistlerimizi kayak sezonuna hazırlayacağız, açacağız, kayak severlerin de hizmetine sunacağız. Geçen yıl bütün sezonun ortalama doluluğu yüzde 80’lerdeydi. Bu yıl yüzde 85’ler, 90’ları göreceğiz diye beklenti içerisindeyiz."

Akça ayrıca Erzurum’un ulaşım kolaylığı, tesislerin hazır olması, personel eğitimleri ve bölgenin zengin gastronomisinin tercih sebepleri arasında olduğunu belirtti: "Güvenli ve kayak garantili, sabah saat 8.00’den akşam saat 20.00’ye kadar 12 saat kesintisiz kayak imkânı, Erzurum’un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde."

Sezon açılışıyla birlikte bölgeye gelecek yerli turist sayısındaki artışın, ulaşım ve konaklama kapasitesinin etkin yönetilmesiyle desteklenmesi bekleniyor. İşletmeciler, altyapı ve hizmet kalitesini koruyarak misafir memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyorlar.

Palandöken'de sezon 2 Aralık'ta açılıyor, yüzde 90 doluluk bekleniyor