Palandöken sezon açılışına hazırlanıyor

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun 2 Aralık Çarşamba günü açılması planlanıyor. Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumu, son yağışlar ve suni karlama çalışmaları merkezde hazırlıkları hızlandırdı. Otellerde yeni sezon için doluluğun yüzde 85–90 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

pist hazırlıkları ve teknik altyapı:

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında pistlere suni karlama takviyesi yoğunlaştırıldı. Kayak alanı, yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdan başlayıp 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi'ne kadar uzanıyor; merkezde yaklaşık 50 pist farklı zorluk seviyelerinde profesyonel ve amatör kayakseverlere hizmet veriyor. Aydınlatmalı pistlerle gece kayağına imkan sağlanıyor; kayak saatleri sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar uzanıyor.

konaklama ve rezervasyonlar:

Yeni sezon öncesi otellerde erken rezervasyon ve konaklama talepleri sürüyor. Geçen sezon ortalama doluluk oranı yüzde 80 civarında gerçekleşmiş; bu sezon işletmeciler yüzde 85–90 doluluk bekliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yerli turistler Palandöken'i tercih ediyor, tesisler ve personel sezon için hazırlıklarını tamamlıyor.

Otel müdürü Ömer Akça, Palandöken'in coğrafi konumu, iklim şartları ve teknik altyapısı sayesinde her yıl Türkiye'de sezona erken başlayan merkezlerden biri olduğunu vurguladı. Akça, suni karlama çalışmalarıyla pistleri hazır hâle getirdiklerini, güvenli kayak imkânı ve Erzurum'un zengin gastronomisinin misafirler için önemli çekim noktaları olduğunu belirterek planlandığı takdirde 2 Aralık itibarıyla sezonu açmayı hedeflediklerini ifade etti.

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNE VE HAVALİMANINA YAKIN KONUMUYLA KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİ ARASINDA YER ALAN PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ, YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR.