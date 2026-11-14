Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Palu’da narkotik ve narvas uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 18 ekip ve 43 personelin katıldığı Narvas ve Narko Alan uygulamasında 142 kişi, 67 araç ile park ve bahçeler denetlendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Palu’da narkotik ve narvas uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı

Palu'da emniyet güçleri geniş çaplı denetim yaptı

Elazığ'ın Palu ilçesinde polis ekipleri tarafından Narvas ve Narko Alan uygulaması gerçekleştirildi. Operasyona 18 ekip ve 43 personel katıldı.

uygulamanın kapsamı

Çalışma, ilçede 4 farklı noktada eş zamanlı olarak yürütüldü. Kontrollerde toplam 142 şahıs ve 67 araç incelendi; ayrıca 4 park ve bahçe denetlendi.

amaç ve devam eden denetimler

Uygulamanın temel hedefi uyuşturucuyla mücadele, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanmasıydı. Çalışmaları İl Emniyet Müdürü Aydın Karan de yerinde inceledi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN NARVAS VE NARKO ALAN UYGULAMASI...

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN NARVAS VE NARKO ALAN UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı
images

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi
images

Amasya merkezli operasyonda binlerce sentetik hap ve bonzai ele geçirildi, 12 tu...
images

Ara tatilde çocuklar sahnede: ücretsiz tiyatro gösterileri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Mezuna kalan BursaKart ile üniversite hazırlığına ulaşım desteği

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı

KBÜ ev sahipliğinde sca’26: akıllı şehirlerde etik, güvenlik ve dijital ikiz gündemi

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem