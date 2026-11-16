pandemi sonrası çocuklarda artan tip 2 diyabet riskine dikkat

etkinlik ve hedefleri:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Küçükçekmece Belediyesi, Diyabet Farkındalığı Ayı kapsamında toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla "Diyabete karşı hareket et" sloganıyla bir Sağlıklı Yaşam Festivali düzenledi. Küçükçekmece Fatih Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe halk yoğun katılım gösterdi. Festivalde yapılan yürüyüşün ardından vatandaşlara kan şekeri ölçümü yapıldı ve uzman hekimler tarafından bilgilendirici söyleşiler düzenlendi.

uzmanlardan risk vurgusu:

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert (Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı), pandemi döneminde ekran süresinin uzaması ve fiziksel aktivitenin azalmasının obezite ve dolayısıyla diyabet riskini yükselttiğini söyledi. Sert, "Eskiden daha çok yetişkinlerde gördüğümüz Tip 2 diyabet ile artık çocuk yaş grubunda da karşılaşmaya başladık" ifadelerini kullandı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyesi doğrultusunda 5-17 yaş arası çocukların günde en az 60 dakikalık fiziki aktivite yapması gerektiğini hatırlattı.

çocuklar için uyarılar ve öneriler:

Dr. Sert, çocuklarda sık idrara çıkma, aşırı susama ve kısa sürede belirgin kilo kaybı gibi semptomların diyabet belirtisi olabileceğini vurguladı ve bu belirtilerin görüldüğünde doktora başvurulması gerektiğini belirtti. Diyabetli çocukların spor yapmasının engel olmadığını, aksine sağlıklarını olumlu yönde etkilediğini söyleyen Sert, hipoglisemi riskine karşı antrenörlerin ve çevrenin bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

diyabetin yaygınlığı ve sessiz ilerleyişi:

Prof. Dr. Şengül Aydın Yoldemir (İç Hastalıkları Uzmanı) dünyada her 9 kişiden birinin diyabete sahip olduğunu ve bu kişilerin en az yarısının durumundan habersiz olduğunu belirtti. Yoldemir, diyabetin sıklıkla belirti vermeden yıllar içinde ilerlediğini, görme ve kardiyovasküler bulgularla ortaya çıkabileceğini; geceleri sık idrar, aşırı susama, görme bulanıklığı ve açıklanamayan halsizlikler gibi bulguların kan şekeri ölçümünü gerektirdiğini ifade etti.

diyabetin yol açtığı komplikasyonlar:

Yoldemir ayrıca diyabetin tüm vücut sistemini etkileyebileceğini, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi ağır komplikasyonlara neden olabileceğini belirtti.

kalp sağlığı ve hareketin önemi:

Doç. Dr. Emrah Özdemir (Kardiyoloji Uzmanı) diyabetin kalp sağlığı üzerindeki etkisine değinerek, "Tüm kalp hastalarının yüzde 30’u diyabet hastası" dedi. Özdemir, diyabetli hastaların haftada üç gün düzenli hareket, direnç egzersizi ve yürüyüş yapmaları hâlinde kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin %30 ila %40 azalabileceğini belirterek fiziksel aktivitenin önemini vurguladı.

ürolojik etkiler ve hormonlar:

Doç. Dr. Emre Salabaş (Üroloji Uzmanı) diyabetin hormonlar, damarlar ve sinir sistemi üzerinde bozukluklara yol açtığını anlattı. Salabaş, bu etkileşimlerin sonucunda testosteron düşüklüğü, idrar sorunları, hissizlik ve cinsel sağlıkta bozulma görülebileceğini; dolayısıyla diyabetin erkek sağlığı üzerinde bütüncül bir etkisi olduğunu söyledi. Ayrıca hareket ve uygun tedavi ile testosteron düzeylerinin iyileştirilebildiğine dikkat çekti.

beslenme, paketli gıdalar ve ailelerin rolü:

İrem Berra Çinbaşı (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) paketli gıda tüketiminin artmasının çocuklarda obezite ve diyabet riskini yükselttiğini belirtti. Çinbaşı, ailelerin çocuklarına etiket okumayı öğretmesi ve şeker içeriği yüksek ürünlerin ayrıştırılmasını bilgilendirmenin, toplumda diyabet riskini azaltmada etkili olacağını söyledi.

farkındalık çağrısı:

Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal ise benzer etkinliklerin toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu vurguladı ve "Hareket et ve sağlık kontrollerini düzenli olarak yerine getir. Bu gizli hastalığa farkında ol" çağrısını yineledi. Festival, halkın sorularının uzmanlarca yanıtlanmasıyla sona erdi.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ VE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, “DİYABETE KARŞI HAREKET ET” SLOGANIYLA SAĞLIKLI YAŞAM FESTİVALİ DÜZENLEDİ.